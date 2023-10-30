الاحتلال ارتكب 908 مجازر في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الاثنين، جرائم بحق عدد من العائلات، منها: عائلة ملكة (17 شهيداً)، عائلة بركة (18 شهيداً)، عائلة غباين (19 شهيداً)، عائلة زنون (18 شهيداً)، عائلة الكرد (20 شهيداً).

وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الاحتلال ارتكب خلال عدوانه على قطاع غزة 908 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفياً و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الحالي.

وأشار إلى أن العالم الذي كان يتداعى أمام ضحايا الكوارث الطبيعية من الفيضانات والزلازل، يصمت اليوم أمام جرائم الاحتلال التي يرتكبها في غزة.

وأوضح أن الحديث عن زيادة عدد الشاحنات هو محاولة ترميم لآلية فاشلة أساساً؛ لأن العدد المحدود الذي يدخل منها لا يلبي احتياجات الإغاثة الإنسانية العاجلة في ظل الارتهان لاشتراطات الاحتلال.

وأكد أن المستشفيات تواجه واقعاً كارثياً؛ ولا يكتفي الاحتلال بذلك، فيزيد من تهديده وقصفه في محيط مستشفى القدس ويرفع وتيرة تهديداته ضد مستشفى الشفاء، تزامناً مع قصفه المستشفى التركي جنوب مدينة غزة؛ بالرغم من أنه يفترض أن تكون من المباني المحمية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ونوه أن الاحتلال ارتكب صباح أمس جريمة أمام مرأى العالم، استهدف فيها بالقصف المدفعي سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين لا تشكلان أي خطر، استشهد فيها عدد من المواطنين.

ونوه أن 18 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة، وهي توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.

وقال معروف إن أكثر من 200 ألف وحدة تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليًا وغير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.

وأضاف أن الاحتلال دمّر 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرّضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل استهدافه للكنائس والمساجد، حيث هدم كليا 47 مسجداً و102 مسجد تضرروا بشكل جزئي، إضافة لأضرار متنوعة في 3 كنائس.

--(بترا)

هـ ح

31/10/2023 00:12:08