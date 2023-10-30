يونيسف: التكلفة الحقيقية للحرب على غزة سيتم قياسها بحياة الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا)-قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إن التكلفة الحقيقية للحرب على غزة سيتم قياسها بحياة الأطفال.
وقالت راسل في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، "يُقتل أو يُصاب أكثر من 420 طفلاً في غزة كل يوم، وهو رقم يجب أن يهز كل واحد منا في أعماقه".
وأضافت راسل أن منظمة الصحة العالمية في غزة أبلغت عن 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 21 مستشفى و 12 من أصل 35 مستشفى في غزة لم تعد قادرة على العمل، مشيرة إلى تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 221 مدرسة وأكثر من 177 ألف وحدة سكنية.
وقالت إن المياه النظيفة تنفد بسرعة، حيث يحتاج 55 بالمئة من البنية التحتية ذات الصلة إلى إصلاحات أو إعادة تأهيل.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
31/10/2023 00:02:34
MENAFN30102023000117011021ID1107339755
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