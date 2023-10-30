يونيسف: التكلفة الحقيقية للحرب على غزة سيتم قياسها بحياة الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا)-قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إن التكلفة الحقيقية للحرب على غزة سيتم قياسها بحياة الأطفال.

وقالت راسل في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، "يُقتل أو يُصاب أكثر من 420 طفلاً في غزة كل يوم، وهو رقم يجب أن يهز كل واحد منا في أعماقه".

وأضافت راسل أن منظمة الصحة العالمية في غزة أبلغت عن 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك 21 مستشفى و 12 من أصل 35 مستشفى في غزة لم تعد قادرة على العمل، مشيرة إلى تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 221 مدرسة وأكثر من 177 ألف وحدة سكنية.

وقالت إن المياه النظيفة تنفد بسرعة، حيث يحتاج 55 بالمئة من البنية التحتية ذات الصلة إلى إصلاحات أو إعادة تأهيل.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

31/10/2023 00:02:34