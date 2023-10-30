لازاريني: نطالب بإرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات لغزة مجديا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا)- قال مفوض وكالة الغوث (الاونروا)، فيليب لازاريني، أمس الاثنين، إن 64 من موظفي الوكالة قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بإرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات لغزة مجديا.
وقال لازاريني إن موظفي الوكالة "يواصلون أداء واجباتهم الإنسانية بشجاعة في مواجهة تحديات هائلة وفقدان أقاربهم وأصدقائهم، مضيفا "أن زملائي في الأونروا هم بصيص الأمل الوحيد لقطاع غزة بأكمله، وهم شعاع الضوء بينما تغرق الإنسانية في أحلك ساعاتها".
وشدد لازاريني أيضًا على أن "حفنة القوافل" المسموح لها بالمرور عبر معبر رفح "لا شيء مقارنة باحتياجات" أكثر من مليوني شخص محاصرين في القطاع، مشددا على أن "النظام المعمول به للسماح بدخول المساعدات إلى غزة مهيأ للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات مجديا، بما يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة".
و كرر لازاريني أنه بينما يتم التركيز على غزة، فإن "أزمة أخرى تتكشف في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية"، مضيفا أن عدد الشهداء الفلسطينيين هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة في الاحتفاظ بسجلات في عام 2005.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن 115 فلسطينيا على الأقل استشهدوا منذ 7 تشرين الأول، من بينهم 33 طفلا، مضيفا أن القيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية تؤثر على خدماتنا، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية.
-- (بترا)
م د/هـ ح
31/10/2023 00:02:10
MENAFN30102023000117011021ID1107339754
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