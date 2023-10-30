لازاريني: نطالب بإرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات لغزة مجديا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا)- قال مفوض وكالة الغوث (الاونروا)، فيليب لازاريني، أمس الاثنين، إن 64 من موظفي الوكالة قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بإرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات لغزة مجديا.

وقال لازاريني إن موظفي الوكالة "يواصلون أداء واجباتهم الإنسانية بشجاعة في مواجهة تحديات هائلة وفقدان أقاربهم وأصدقائهم، مضيفا "أن زملائي في الأونروا هم بصيص الأمل الوحيد لقطاع غزة بأكمله، وهم شعاع الضوء بينما تغرق الإنسانية في أحلك ساعاتها".

وشدد لازاريني أيضًا على أن "حفنة القوافل" المسموح لها بالمرور عبر معبر رفح "لا شيء مقارنة باحتياجات" أكثر من مليوني شخص محاصرين في القطاع، مشددا على أن "النظام المعمول به للسماح بدخول المساعدات إلى غزة مهيأ للفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية لجعل تدفق الإمدادات مجديا، بما يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة".

و كرر لازاريني أنه بينما يتم التركيز على غزة، فإن "أزمة أخرى تتكشف في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية"، مضيفا أن عدد الشهداء الفلسطينيين هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة في الاحتفاظ بسجلات في عام 2005.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن 115 فلسطينيا على الأقل استشهدوا منذ 7 تشرين الأول، من بينهم 33 طفلا، مضيفا أن القيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية تؤثر على خدماتنا، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية.

-- (بترا)

م د/هـ ح

31/10/2023 00:02:10