تركيا: اجتماع دولي يطالب بإرسال قوات سلام إلى فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- اختتم "الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة"، أمس الاثنين، فعالياته في العاصمة التركية أنقرة، بإصدار بيان ختامي دعا فيه إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة لـ"حماية المظلومين".

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، شارك في الاجتماع الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، عبر اتصال مرئي، أكثر من 200 شخص من القيادات الدينية الإسلامية من 92 دولة حول العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن إسرائيل تواصل استهداف غزة عبر هجماتها التي تفتقر إلى كافة "الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية"، مشيرا إلى الحصار المطبق على سكان غزة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى استهداف المنشآت الدينية والصحية والتعليمية "دون تمييز على الإطلاق".

وندد البيان بارتكاب "النظام الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة من أجل تحقيق آماله الصهيونية"، منتقداً صمت الدول الغربية إزاء "الجرائم الإسرائيلية". مؤكداً أن "فلسطين وغزة أراضٍ إسلامية". ودعا إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية في القطاع وعلى الفلسطينيين عموماً.

وشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وأن دعم صمود الفلسطينيين في وجه إسرائيل "مسؤولية دينية لكل مسلم".

وطالب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك في أقرب وقت من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

كما دعا إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة من أجل "حماية المظلومين"، وفتح ممر إنساني إلى غزة، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل الجرحى فيه إلى مشافي البلدان المجاورة.

وأشار البيان إلى أن "القدس وغزة تناديان المسلمين إلى الوحدة"، داعيا إلى تبني الدول الإسلامية موقفاً مشتركاً وحازماً والتحرك في أقرب وقت للحيلولة دون الظلم والإبادة الجماعية، وهو ما يعد مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقها.

كما دعا إلى مواصلة المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، حول العالم في ضوء "محور القانون والأخلاق".

وأعلن أرباش، عقب قراءته البيان الختامي، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع.

--(بترا)

أ ن/هـ ح

31/10/2023 00:01:51