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بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

10/30/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 31 تشرين الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، مبينا أن الحل يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال بوتين، في كلمة له :"موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو الازدواجية، مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة". --(بترا)
س ح/ هـ ح
31/10/2023 00:01:29

MENAFN30102023000117011021ID1107339752

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