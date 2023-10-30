بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

بوتين: التعاطف فقط غير مقبول والحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
التاريخ
10/30/2023 11:24:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 31 تشرين الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، مبينا أن الحل يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال بوتين، في كلمة له :"موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو الازدواجية، مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة". --(بترا)
س ح/ هـ ح
31/10/2023 00:01:29
MENAFN30102023000117011021ID1107339752
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