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أشرف زكي: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد 20 ممثلا وممثلة يعملون بدون تصريح

10/30/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ"اليوم السابع"، إن النقابة قررت عدم التصريح للآتى أسماؤهم بالعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابتهم للوائح.



ووجه الدكتور أشرف زكي جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.



والممثلون المذكورون هم: عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
قرر منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.
















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