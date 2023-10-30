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57 عامًا على القاهرة 30.. من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية

10/30/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 57 عامًا على فيلم " القاهرة 30 "، حيث عرض في 31 أكتوبر 1966 والفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وفقًا لاستفتاء النقاد، وأيقونة
فى تراث السينما المصرية حتى يومنا هذا.

وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين حيث يعيش الشاب محجوب عبد الدايم (حمدي أحمد) الوافد من الصعيد حياة فقيرة في القاهرة، ويتعرف على ابن قريته (سالم الإخشيدي) الذي يطلب منه أن يساعده على الحصول على وظيفة، فيعرض عليه وظيفة مقابل أن يتزوج من إحسان (سعاد حسني)، عشيقة قاسم بك (أحمد مظهر)، على أن يزورها قاسم بك مرة كل أسبوع.

الفيلم من بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وحمدي أحمد وعبد المنعم إبراهيم ويوسف وهبي وتوفيق الدقن، من تأليف نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبو سيف.

الفيلم ملىء بالصراعات النفسية لدى أبطاله، ويطرح أفكارا عن الحرية والاشتراكية والفقر والأخلاق، والفساد السياسي، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة"، والفيلم كان عودة لصلاح أبو سيف للسينما بعد غياب 3 سنوات بعد فيلمه "لا وقت للحب" سنة 1963، وبعد "القاهرة 30" قدم أبو سيف رائعته "الزوجة الثانية".













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