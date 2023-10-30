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فرقة طبلة الست على مسرح ساقية الصاوى.. الجمعة 10 نوفمبر

10/30/2023 11:24:06 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر المقبل، ويشهد تقديم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، وهى إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.







طبلة الست




وكانت سها محمد مؤسسة فرقة "طبلة الست" قالت إن هناك تطورات كثيرة حدثت للفرقة خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 عازفة شاركن فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرن لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركنا فى مهرجان الطبول والسقيا والأوبرا.



وأوضحت مؤسسة فرقة "طبلة الست" خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أنها تطمح فى المشاركة بمهرجانات فى الدول العربية، مضيفة :"ولو اتعرض علينا إى مهرجان خارج مصر سنشارك فيها، أنها تعشق الفنون التراثية، وحبى للإيقاع والتدريب المدربين أقنعونى بتعلم الإيقاع"، وأوضحت أنها تحب الرجوع لفرقتها لأخذ المشورة ورأيهم وعند وجود عمل جديد، قائلة: "نتناقش مع بعض فى الفرقة وفيما يتعلق بتفاصيل الملابس واختيار الأغانى ونستهدف الأغانى النسائية لإعادة انتاجها، وأحيانا نغنى الأغانى الرجالى مثل "يا صلاة الزين".
















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