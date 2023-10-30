عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا بأوبرا دبى شهر ديسمبر المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا، بأوبرا دبى يوم 29 ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة

الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى .