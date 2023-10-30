سعاد تحكي قصة أجدادها الفلسطينيين مع النكبة الأولى: حكاية عمرها أكبر من الاحتلال

MENAFN - Youm7) في الصورة يمكنك رؤية الجدة نبيهة والجد توفيقالفلسطينيينأبًا عن جد، حياة هادئة وضحكة مرسومة على الوجه، في حياة وسط أرضهم التي زرعوها بالزيتون والليمون والموالح باشكالها، كان لديهم 7 أبناء، هذه الصورة التي ألتقتت عام 1948.ولم يكن يعلمان أنها آخر صورة لهما في أرضهما، بعدما اقتحم الإسرائيليون منزلهم في قرية الزيب القريبة من الحدود اللبنانية، ومن اليوم التالي فقدوا كل شيء أرضهم، منزلهم، أشجار الزيتون والبرتقال، وعملهم، وكل شيء آخر يعرفونه، كما تحدثت لـ"اليوم السابع" حفيدتهم سعاد طه التي قالت إن عمر تلك الصورة أكبر من عمر الكيان المزعوم إسرائيل.فلسطينينسعاد تحكي قصة أجدادها الفلسطينيين مع النكبة الأولى: حكاية عمرها أكبر من الاحتلال

قالت سعاد وهي مقيمة في الدنمارك وصاحبة أحد دور الحضانات للأطفال هناك، أن قبل اليوم الذي فقدوا فيه كل شيء، كان أجدادها يعيشون حياة طبيعية للغاية، امتلكوا حقولًا للبرتقال والليمون والزيتون، ومزرعة بها أبقار وأغنام ودجاج، لقد كانوا مكتفين ذاتيًا، البسمة لا تفارق وجههما، والرضا يزيد رزقهما بشكل كبير، وتابعت: "كان جدي يبيع البرتقال للمدينة الكبيرة، عكا، ولقد استخدم جزءًا من الأرباح لشراء ملابس وأحذية جديدة لجدتي لتدللها"، الأمر لم يكن متعلق بالترف أو بالإسراف، قدر ما هو تقدير للزوجة التي تعين زوجها على الحياة، وتسعى لتربية أبنائها الـ 7 حياة هادئة.

وأردفت أنه ذات يوم من عام 1948، وتحديدًا وقتالنكبة الأولىعندما كانت جدتي تقف ترقق العجين في المطبخ، قاطعها جدي الذي قال لهم أن عليهم مغادرة منازلهم بسبب المجازر في القرى المجاورة، ترك البيت كما كان، وجدتي وجدي يفرون من فلسطين مع أطفالهم السبعة خوفاً عليهم، هرب 3 من أطفالهم إلى سوريا والبقية إلى جنوب لبنان مع والديهم، وهنا كانت بداية حياة جديدة من الانقسام والدمار.عاش جدى وجدتى حياتهم الجديدة في لبنان بعد ترك كل شيء، وقلوبهم تتحسر على هجرتهم بلدهم ووطنهم، عاشوا يرون حكايتهم للأحفاد، فورثناها وكبرنا ونحن نحمل قصتنا في قلوبنا نرويها للجميع، حتى بعد زواجى وتركى لبنان وطنى الثانى وقدر لى العيش في الدينمارك لم أنسى حكايتى وحكاية أجدادى في فلسطين.سعاد طه وإبنهاوأضافت أن الأرقام التي تشاهدونها اليوم عن النازحين والقتلة الفلسطينيين في غزة ليست مجرد أرقام، كل رقم هو شخص فريد من نوعه، حياة مع كل قصة خاصة بها، خاصة حكايتها التي كتبتها في أحد الكتب التي تباع الأن في الدينمارك وهي بعنوان "من لبنان ليركي فاي" بمشاركة إبنها عبد العزيز محمود الصحفي الفلسطيني يعيس في الدنمارك.