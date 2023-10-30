الياقوت والجشمت والأوبال.. 5 أحجار بديلة للماس تصلح لخاتم الخطوبة

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- Youm7) عندما يتعلق الأمر بخواتم الخطوبة هناك سبب لاعتبار الماس كخيار كلاسيكي، ويعد الماس واحدًا من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، ويرمز الحجر الكريم إلى نوع الحب والالتزام الأبدي الذي يأتي مع الزواج، ولكن على الرغم من متانته وجماله، فإن الماس ليس الخيار الأفضل للجميع.
إذا كنتِ تودين أن تستبدلى الحجر الماسى بأحجار أخرى جذابة، إليك بعضها وفقًا لما نشره موقع "brides".
الزبرجد الازرق زبرجد
تعتبر أحجار الزبرجد ذات اللون الأزرق الفاتح خيارًا أنيقًا وجديدًا يمكن أن يجعل خاتم خطوبتك جذابًا،
الزبرجد جزء من عائلة البريل، وهو جزء من نفس النوع الذي ينتمي إليه الزمرد والمورجانيت.
زمرد
يعد الزمرد، بفضل لونه الأخضر الرائع، خيارًا كلاسيكيًا سيضيف شيئًا ما إلى مجموعة مجوهراتك
هو ضمن مجموعة متنوعة من الأشكال التي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب خاتم أحلامك، يصل الزمرد من فإن الحجارة الأكثر جاذبية .
الياقوت
يعتبر الياقوت بديلاً ممتازًا للألماس لأنه تمكن من أن يكون كلاسيكيًا وجريئًا في نفس الوقت. هو من الأحجار الكريمة الدالة للحب وتأتي في مجموعة من الظلال من اللون الوردي العميق إلى الأحمر، مما يحدث تباينًا جميلاً عند إقرانها بالمعادن البيضاء والصفراء .
الجشمت
اللون البنفسجي العميق للجمشت يجعل هذا الحجر مثاليًا للعروس غير التقليدية. هو أقل تكلفة بكثير من الماس، ويمكنك الحصول على جمشت كبير بسعر مناسب للميزانية.
على الرغم من جمال اللون، إلا أن الشيء المهم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار مع الجمشت هو أنه ليس حجرًا قويًا مثل بعض الأحجار الكريمة الملونة الأخرى.
الأوبال
إذا كان أسلوبك ذو طابع أكثر عتيقة، أو كنت تريد مظهرًا موروثًا، فإن أحجار الأوبال الكريمة يمكن أن تحقق ذلك لك، الأوبال ليس من أقوى الأحجار الموجودة. ولكنه حجر ناعم للغاية، من المحتمل أن تواجه شقوقًا وخدوشًا، وقد يتغير لون الحجر بمرور الوقت.
خاتم خطوبة
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