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الياقوت والجشمت والأوبال.. 5 أحجار بديلة للماس تصلح لخاتم الخطوبة

10/30/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بخواتم الخطوبة هناك سبب لاعتبار الماس كخيار كلاسيكي، ويعد الماس واحدًا من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، ويرمز الحجر الكريم إلى نوع الحب والالتزام الأبدي الذي يأتي مع الزواج، ولكن على الرغم من متانته وجماله، فإن الماس ليس الخيار الأفضل للجميع.

إذا كنتِ تودين أن تستبدلى الحجر الماسى بأحجار أخرى جذابة، إليك بعضها وفقًا لما نشره موقع "brides".


الزبرجد الازرق زبرجد

تعتبر أحجار الزبرجد ذات اللون الأزرق الفاتح خيارًا أنيقًا وجديدًا يمكن أن يجعل خاتم خطوبتك جذابًا،
الزبرجد جزء من عائلة البريل، وهو جزء من نفس النوع الذي ينتمي إليه الزمرد والمورجانيت.

زمرد

يعد الزمرد، بفضل لونه الأخضر الرائع، خيارًا كلاسيكيًا سيضيف شيئًا ما إلى مجموعة مجوهراتك
هو ضمن مجموعة متنوعة من الأشكال التي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب خاتم أحلامك، يصل الزمرد من فإن الحجارة الأكثر جاذبية .

الياقوت

يعتبر الياقوت بديلاً ممتازًا للألماس لأنه تمكن من أن يكون كلاسيكيًا وجريئًا في نفس الوقت. هو من الأحجار الكريمة الدالة للحب وتأتي في مجموعة من الظلال من اللون الوردي العميق إلى الأحمر، مما يحدث تباينًا جميلاً عند إقرانها بالمعادن البيضاء والصفراء .

الجشمت

اللون البنفسجي العميق للجمشت يجعل هذا الحجر مثاليًا للعروس غير التقليدية. هو أقل تكلفة بكثير من الماس، ويمكنك الحصول على جمشت كبير بسعر مناسب للميزانية.

على الرغم من جمال اللون، إلا أن الشيء المهم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار مع الجمشت هو أنه ليس حجرًا قويًا مثل بعض الأحجار الكريمة الملونة الأخرى.

الأوبال

إذا كان أسلوبك ذو طابع أكثر عتيقة، أو كنت تريد مظهرًا موروثًا، فإن أحجار الأوبال الكريمة يمكن أن تحقق ذلك لك، الأوبال ليس من أقوى الأحجار الموجودة. ولكنه حجر ناعم للغاية، من المحتمل أن تواجه شقوقًا وخدوشًا، وقد يتغير لون الحجر بمرور الوقت.



خاتم خطوبة










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