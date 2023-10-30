3 وصفات طبيعية من الخميرة تزيد من جمال البشرة ونضارتها

MENAFN - Youm7) عندما نفكر في أقنعة الوجه، ربما تكون الخميرة هي آخر ما يدور في أذهاننا، ومع ذلك، فهى من أفضل الأقنعة التي يمكن أن تضع على الوجهة والبشرة ككل لنضارتها ونعومتها وجعلها براقة ومشرقة، من بين الوصفات الطبيعية العديدة اختارنا لك سيدتى بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تشجعك على استخدام أقنعة الخميرة وفقًا لما ذكره موقع " daily-sun.

الخميرة لها فوائد عديدة للبشرة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين صحة البشرة وتعزيز نضارتها. فيما يلي ثلاث وصفات طبيعية باستخدام الخميرة لنضارة البشرة:

بشرة نضرة 1. قناع الخميرة والعسل

- قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

- أضفي مقدار كافٍ من الماء الدافئ لتشكيل عجينة ناعمة.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

يحتوي هذا القناع على خصائص تنظيفية ومغذية للبشرة ويساعد في ترطيبها وتفتيحها.

2. قناع الخميرة وعصير الليمون

-قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

- أضفي مقدار قليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

- اغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات، بينما تساهم خصائص الخميرة في تنظيف المسام ومحاربة حب الشباب.

قناع الخميرة 3. قناع الخميرة والزبادي

-قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

- أضفي مقدار قليل من عصير الليمون الطازج إذا كنت تعاني من البشرة الدهنية.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

هذا القناع يساعد في تطهير البشرة وتقليل الدهون الزائدة، كما يمنحها ترطيبًا ونضارة.

يرجى ملاحظة أنه قبل استخدام أي وصفة جديدة على بشرتك، يجب إجراء اختبار صغير على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات جلدية أو حساسية.