فنانة أمريكية ترسم تايلور سويفت على يقطينة عملاقة مع اقتراب الهالوين.. صور

MENAFN - Youm7) رسمت الفنانة جانيت باراس، المقيمة فى ولاية أوهايو الأمريكية، صورة للفنانة الشهيرة تايلور سويفت ، على ثمرة يقطين عملاقة، تزن 399 رطلاً مع اقتراب احتفالات الهالوين.

كشفت باراس عن اليقطين الضخم الذى يظهر وجه "سويفت" المرسوم على الجانب، ووضعت باراس اليقطينة العملاقة التى يبلغ وزنها حوالى 400 رطل على شرفة منزلها الأمامية خلال موسم الهالوين، وفقًا لموقع "بيبول".

الفنانة جانيت باراس

تم لف اليقطين بالشعر المستعار لتقليد شكل شعر المغنية بينما استخدمت البطاطا الحلوة الكبيرة بمثابة أذنيها، ويمتلك القرع العملاق أيضًا أقراطًا متدلية كبيرة لتتناسب مع صورة سويفت فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2023، والتى استخدمتها "باراس" كمصدر إلهام.

وقالت باراس: "مع وجود الكثير من الأخبار اليوم، والكثير منها مثير للقلق، برزت تايلور سويفت، لقد فكرت فى رسم آخرين على اليقطين"، لكن تايلور نجمة مشرقة فى ثقافة البوب ​​اليوم"، واستغرقت باراس حوالى 10 ساعات لرسم اليقطين، وجانيت باراس، وهى ناجية مرتين من سرطان الثدى، تقوم بطلاء القرع سنويًا لجمع التبرعات لمكافحة المرض.

تايلور سويفت على يقطينة عملاقة

فى هذا العام، دخلت فى شراكة مع صندوق ستيفانى سبيلمان لأبحاث سرطان الثدى فى مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو، وفى السنوات الماضية، ابتكرت باراس قرعًا مستوحى من مجموعة متنوعة من المشاهير والشخصيات بما فى ذلك كانييه ويست، وليدى جاجا، وباراك أوباما.

الفنانة الأمريكية عادةً ما تظهر هذه القرعيات الملونة الضخمة خارج منزلها فى دبلن، أوهايو، ولكنها أيضًا رسمت روائع، وهى موجودة حاليا فى قصر حاكم ولاية أوهايو.

جانيبت باراس مع اليقطينة