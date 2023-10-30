فنانة أمريكية ترسم تايلور سويفت على يقطينة عملاقة مع اقتراب الهالوين.. صور

(MENAFN
- Youm7) رسمت الفنانة جانيت باراس، المقيمة فى ولاية أوهايو الأمريكية، صورة للفنانة الشهيرة تايلور سويفت ، على ثمرة يقطين عملاقة، تزن 399 رطلاً مع اقتراب احتفالات الهالوين.
كشفت باراس عن اليقطين الضخم الذى يظهر وجه "سويفت" المرسوم على الجانب، ووضعت باراس اليقطينة العملاقة التى يبلغ وزنها حوالى 400 رطل على شرفة منزلها الأمامية خلال موسم الهالوين، وفقًا لموقع "بيبول".
الفنانة جانيت باراس
تم لف اليقطين بالشعر المستعار لتقليد شكل شعر المغنية بينما استخدمت البطاطا الحلوة الكبيرة بمثابة أذنيها، ويمتلك القرع العملاق أيضًا أقراطًا متدلية كبيرة لتتناسب مع صورة سويفت فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2023، والتى استخدمتها "باراس" كمصدر إلهام.
وقالت باراس: "مع وجود الكثير من الأخبار اليوم، والكثير منها مثير للقلق، برزت تايلور سويفت، لقد فكرت فى رسم آخرين على اليقطين"، لكن تايلور نجمة مشرقة فى ثقافة البوب اليوم"، واستغرقت باراس حوالى 10 ساعات لرسم اليقطين، وجانيت باراس، وهى ناجية مرتين من سرطان الثدى، تقوم بطلاء القرع سنويًا لجمع التبرعات لمكافحة المرض.
تايلور سويفت على يقطينة عملاقة
فى هذا العام، دخلت فى شراكة مع صندوق ستيفانى سبيلمان لأبحاث سرطان الثدى فى مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو، وفى السنوات الماضية، ابتكرت باراس قرعًا مستوحى من مجموعة متنوعة من المشاهير والشخصيات بما فى ذلك كانييه ويست، وليدى جاجا، وباراك أوباما.
الفنانة الأمريكية عادةً ما تظهر هذه القرعيات الملونة الضخمة خارج منزلها فى دبلن، أوهايو، ولكنها أيضًا رسمت روائع، وهى موجودة حاليا فى قصر حاكم ولاية أوهايو.
جانيبت باراس مع اليقطينة
MENAFN30102023000132011024ID1107339742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.