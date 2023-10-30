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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سكاي برودكشن بقيمة 50 مليون جنيه

10/30/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية بحجم تداول 91.1 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة ميفنز للاستشارات بحجم تداول 49.9 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.3 مليون سهم بقيمة 77.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 44 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.












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