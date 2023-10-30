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تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا عالميا

10/30/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية التي تشمل المركبات الهجينة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة حتي نهاية العام الماضي 2022 ، مقارنة بـ6.6 مليون وحدة في 2021، حيث أن مبيعات السيارات الكهربائية تسجّل قفزات سنوية مع التوجه العالمي إلى تقليل الانبعاثات ، وذلك طبقا للتقديرات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة العالمية .

وبلغت حصة السيارات الكهربائية 13% من إجمالي مبيعات المركبات حول العالم خلال 2022، مع توقعات بأن ترتفع إلى 15% هذا العام 2023 ، وفق موقع " آي إن جي" العالمي .

وتعد الصين أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم بنحو 6.5 مليون وحدة في العام الماضي 2022 ، ومن المحتمل أن تشكل حصة السيارات الكهربائية في الصين 28% من إجمالي المبيعات داخل البلاد ، تليها أوروبا والولايات المتحدة بنحو 26% و10% على التوالي .

وفي أوروبا، وصلت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في ألمانيا، أكبر سوق أوروبية للسيارات، إلى 18% في عام 2022 ، تليها المملكة المتحدة
ثم نسبة 17% ، وفرنسا بنسبة 14%.

وتهدف الدول والشركات الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات ذات

محرك الاحتراق الداخلي بين عامي 2030 و 2035 بحد أقصي للحفاظ علي البيئة من التغييرات المناخية وإختفاء تام للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل .







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