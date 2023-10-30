تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا عالميا

(MENAFN
- Youm7) ارتفعت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية التي تشمل المركبات الهجينة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة حتي نهاية العام الماضي 2022 ، مقارنة بـ6.6 مليون وحدة في 2021، حيث أن مبيعات السيارات الكهربائية تسجّل قفزات سنوية مع التوجه العالمي إلى تقليل الانبعاثات ، وذلك طبقا للتقديرات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة العالمية .
وبلغت حصة السيارات الكهربائية 13% من إجمالي مبيعات المركبات حول العالم خلال 2022، مع توقعات بأن ترتفع إلى 15% هذا العام 2023 ، وفق موقع " آي إن جي" العالمي .
وتعد الصين أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم بنحو 6.5 مليون وحدة في العام الماضي 2022 ، ومن المحتمل أن تشكل حصة السيارات الكهربائية في الصين 28% من إجمالي المبيعات داخل البلاد ، تليها أوروبا والولايات المتحدة بنحو 26% و10% على التوالي .
وفي أوروبا، وصلت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في ألمانيا، أكبر سوق أوروبية للسيارات، إلى 18% في عام 2022 ، تليها المملكة المتحدة
ثم نسبة 17% ، وفرنسا بنسبة 14%.
وتهدف الدول والشركات الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات ذات
محرك الاحتراق الداخلي بين عامي 2030 و 2035 بحد أقصي للحفاظ علي البيئة من التغييرات المناخية وإختفاء تام للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل .
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