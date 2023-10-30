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الفنيون ومساعدو الإخصائيين أكثر حالات إصابات العمل بنهاية 2022

10/30/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل فى منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري عام 2022، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، ومن بينها أكبر المهن التي شهدت حالات اصابات العمل خلال تلك الفترة.

وقالت النشرة، إن مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين سجلت أكبر عدد من حالات اصابات العمل، حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الحالات
.

وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد "الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث" مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7٪، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪ والقطاع الخاص "50 عامل فأكثر" 5075 حالة بنسبة 51.5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في "سقوط الأشخاص" 2733 حالة بنسبة 27.7٪، يليها "الاصابات الخطأ أو التصادم بأشياء" 2506 حالة بنسبة 25.4٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في "حوادث الانفجار" 16 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.







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