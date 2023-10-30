خالد سعد عضوا بلجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية

(MENAFN
- Youm7) أخُتير المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات عضوا في لحنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضي.
وشغل "سعد " عدة مناصب أبرزها، مدير مبيعات مدير مبيعات شركة سعودية منذ1988
حتى 1997.
كما شغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لوكالة سيارات كورية بمصر
من 1997
حتى 2008، ومن 2008 حتى 2011 كان بإحدي كبري الشركات الصينية العاملة بالسوق المصرية.
ومن عام 2011 وحتى تاريخه فهو ممثل لعدة شركات سيارات وشركة وساطة تأمينية كبري، بالإضافة إلي منصب أمين رابطة مصنعى السيارات والمدير التنفيذى للرابطة.
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