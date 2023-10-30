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خالد سعد عضوا بلجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية

10/30/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) أخُتير المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات عضوا في لحنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضي.

وشغل "سعد " عدة مناصب أبرزها، مدير مبيعات مدير مبيعات شركة سعودية منذ1988
حتى 1997.

كما شغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لوكالة سيارات كورية بمصر
من 1997
حتى 2008، ومن 2008 حتى 2011 كان بإحدي كبري الشركات الصينية العاملة بالسوق المصرية.

ومن عام 2011 وحتى تاريخه فهو ممثل لعدة شركات سيارات وشركة وساطة تأمينية كبري، بالإضافة إلي منصب أمين رابطة مصنعى السيارات والمدير التنفيذى للرابطة.







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