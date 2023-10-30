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كل ما تريد معرفته عن مبادرة تدريب شباب شمال سيناء على برامج التكنولوجيا

10/30/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ الدولة استراتيجية لتنمية سيناء، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومنها تنمية العنصر البشري، عبر توفير فرصة غير مسبوقة للشباب في شمال سيناء للحصول على المهارات اللازمة للتأهل لسوق العمل ودعم الشركات الناشئة، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن اتفاقية التدريب.



س- ما هي الجهات التي ستتولى تدريب شباب شمال سيناء؟

ج- تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، تقديم حزمة من البرامج التدريبية لتنمية قدرات قاطني محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الهيئة على تمكين جميع فئات ومحافظات المجتمع المصري من الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، وكذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة في توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب.



س- وما هي البرامج التي ستقدمها إيتيدا للشباب؟

ج- تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة قدرات أبناء محافظة شمال سيناء التقنية واللغوية، مما يساهم في زيادة توفير فرص عمل لهم عبر تنمية مهارات طلاب الجامعات وشباب الخريجين بالمحافظة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل.



س- ما هي مدة اتفاقية تدريب الشباب؟

ج- مدة العمل بالاتفاقية عامين؛ وتهدف إلى التعاون لتنمية قدرات نحو 600 شاب سنويًا من أهالي محافظة شمال سيناء وصقل مهاراتهم في مجالات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني واللغات؛ بالإضافة إلى التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي في واحدة من مسارات التسويق الرقمي، أو تطوير الويب أو تحليل البيانات.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لكل من طلاب الفرقة الأولى، الثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك للطلاب المتخصصين بجامعة العريش؛ حيث يستهدف البرنامج تنمية مهارات الشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في المهارات الأساسية لسوق العمل.



وتعكس هذه الاتفاقية حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع القاعدة الجغرافية للبرامج التدريبية والمبادرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك حرصها على تحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع الأكاديمي لخلق قاعدة من الكوادر الرقمية في المحافظات وصقلها بمصفوفة من المهارات المتكاملة التي يتطلبها سوق العمل المحلى والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.



س- من هم المستفيدين من المبادرة؟

ج- طلاب الجامعات، والخريجين الجدد والباحثين عن العمل من قاطني محافظة شمال سيناء لرفع كفاءات وقدرات الشباب والفتيات من عمر 16 إلى 40 سنة.



س-
ما هي مجالات التدريب في المنحة؟

ج- أولًا: التدرب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات

تدريب قاطني محافظة شمال سيناء على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي واللغات، على النحو التالي:


مستويان من اللغة، والمهارات الأساسية في الحاسب الآلي (على سبيل المثال)، وبرامج المكتب، وأساسيات الحاسب الآلي والانترنت (مستوى أساسي / مستوى متقدم)، وأساسيات الأمن السيبراني.



2- برنامج التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي

يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة المتقدم للتدريب على المستوى التقني من خلال اختيار أحد مسارات التدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي والتي تشمل: مسار التسويق الرقمي، ومسار تطوير الويب، ومسار تحليل البيانات.



3- برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات

يتم من خلاله تقديم التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وغيره من الطلاب المتخصصين بجامعة العريش، وذلك لمدة 90 ساعة في التخصصات التقنية التالي بيانها مضافًا إليها 30 ساعة على المهارات الأساسية لسوق العمل بإجمالي عدد ساعات 120 ساعة تدريبة.












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