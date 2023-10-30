ذاكرة اليوم.. إلغاء اتفاقية الجلاء وميلاد المشير طنطاوى ورحيل مصطفى محمود

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 31 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1517 - مارتن لوثر يعلق وثيقة مكونة من 95 أطروحة على باب كنيسة القلعة فى فيتنبرغ وذلك أثناء الفترة التى عرفت باسم الإصلاح البروتستانتى.
1956 - فرنسا والمملكة المتحدة تبدأن حملة قصف على مصر لإرغامها على فتح قناة السويس، ومصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إنجلترا وفرنسا إثر العدوان الثلاثى، كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1954.
1984 - اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندى.
2011 -دولة فلسطين تحصل على عضوية كاملة فى منظمة اليونسكو بعد موافقة 107 دولة عضو ورفض 14 دولة وامتناع 52 دولة عن التصويت، والولايات المتحدة تقطع التمويل عن المنظمة إثر هذا القرار.
2018 -إزاحة الستار عن تمثال الوحدة فى الهند والذى يعد أطول تمثال فى العالم بطول 182 متر.
ولد فى مثل هذا اليوم
1632 - يوهانس فيرمير، رسام هولندى.
1795 - جون كيتس، شاعر إنجليزى.
1855 - جوزيف رايت، لغوى من المملكة المتحدة.
1870 - السير وليام جاكسون بوب كيميائى إنجليزى.
1935 - محمد حسين طنطاوى، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية.
1982 -ميس حمدان، ممثلة ومغنية أردنية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1962 - لويس ماسينيون، مستشرق فرنسى.
1973 - مالك بن نبى، كاتب ومفكر جزائرى.
1984 - أنديرا غاندى، رئيسة وزراء الهند.
2009 -مصطفى محمود، مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصرى.
2018 - حمدى قنديل، إعلامى مصرى.
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