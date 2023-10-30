ذاكرة اليوم.. إلغاء اتفاقية الجلاء وميلاد المشير طنطاوى ورحيل مصطفى محمود

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 31 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث فى مثل هذا اليوم



1517 - مارتن لوثر يعلق وثيقة مكونة من 95 أطروحة على باب كنيسة القلعة فى فيتنبرغ وذلك أثناء الفترة التى عرفت باسم الإصلاح البروتستانتى.

1956 - فرنسا والمملكة المتحدة تبدأن حملة قصف على مصر لإرغامها على فتح قناة السويس، ومصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إنجلترا وفرنسا إثر العدوان الثلاثى، كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1954.

1984 - اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندى.

2011 -دولة فلسطين تحصل على عضوية كاملة فى منظمة اليونسكو بعد موافقة 107 دولة عضو ورفض 14 دولة وامتناع 52 دولة عن التصويت، والولايات المتحدة تقطع التمويل عن المنظمة إثر هذا القرار.

2018 -إزاحة الستار عن تمثال الوحدة فى الهند والذى يعد أطول تمثال فى العالم بطول 182 متر.

ولد فى مثل هذا اليوم

1632 - يوهانس فيرمير، رسام هولندى.

1795 - جون كيتس، شاعر إنجليزى.

1855 - جوزيف رايت، لغوى من المملكة المتحدة.

1870 - السير وليام جاكسون بوب كيميائى إنجليزى.

1935 - محمد حسين طنطاوى، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية.

1982 -ميس حمدان، ممثلة ومغنية أردنية.

رحل فى مثل هذا اليوم

1962 - لويس ماسينيون، مستشرق فرنسى.

1973 - مالك بن نبى، كاتب ومفكر جزائرى.

1984 - أنديرا غاندى، رئيسة وزراء الهند.

2009 -مصطفى محمود، مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصرى.

2018 - حمدى قنديل، إعلامى مصرى.