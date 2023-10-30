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صدر حديثا.. أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر للكاتب الأردنى كامل مراد

10/30/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر" للكاتب الأردني كامل مراد، ضمن سلسلة الإصدارات الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023.

ويقدم الكتاب مجموعة من نصائح حول كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية، إلى جانب مجموعة من التجارب والخبرات التى اكتسبها المؤلف على مدار خمسون عاما، كما يسلط الضوء على موضوعاتٍ لطالما عاني منها البشر كثيرًا، ويحاول اقتراح حلولًا لهذه لمشكلات.

ويقول الكاتب الأردني كامل مراد: إنّ هذا الكتاب كتبتهُ بلغةٍ سهلةٍ ومبسَّطةٍ ليفهمها الكبير والصَّغير، وموضوعاته مناسبةٌ لجميع الأعمار، لأنَّه يذكر فروقات بين الماضي والحاضر، ويكسب قارئه خبرةً في حياته ويوسّع آفاقه لأمورٍ لم يتعرَّض لها بعد.

يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.







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