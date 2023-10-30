صدر حديثا.. أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر للكاتب الأردنى كامل مراد

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر" للكاتب الأردني كامل مراد، ضمن سلسلة الإصدارات الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023.
ويقدم الكتاب مجموعة من نصائح حول كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية، إلى جانب مجموعة من التجارب والخبرات التى اكتسبها المؤلف على مدار خمسون عاما، كما يسلط الضوء على موضوعاتٍ لطالما عاني منها البشر كثيرًا، ويحاول اقتراح حلولًا لهذه لمشكلات.
ويقول الكاتب الأردني كامل مراد: إنّ هذا الكتاب كتبتهُ بلغةٍ سهلةٍ ومبسَّطةٍ ليفهمها الكبير والصَّغير، وموضوعاته مناسبةٌ لجميع الأعمار، لأنَّه يذكر فروقات بين الماضي والحاضر، ويكسب قارئه خبرةً في حياته ويوسّع آفاقه لأمورٍ لم يتعرَّض لها بعد.
يذكر أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.
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