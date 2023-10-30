فلسطين وعز الدين نجيب وشهدان الغرباوي في مجلة الثقافة الجديدة

MENAFN - Youm7) صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد نوفمبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان: "صدى سيد درويش.. وطه حسين"، بمناسبة نفاد العددين السابقين من المجلة وأصداء هذين العددين في الأوساط الثقافية المصرية.

نقرأ في هذا العدد: حوار هند جعفر التي تقول: فكرة الإنسان الكامل هي ما حفزتني على كتابة "أيام سمير حمص"، حاورها محمد سرساوي، كما يكتب عيد عبد الحليم في رحيل الشاعر محمود سليمان: "محمود سليمان.. الفتى الذي هزم الموت بالشعر"، ويكتب محمود عبد الباري مقالًا عن "ظاهرة الغزو اللغوي للهجة العامية المصرية"، ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في باب "على البحري"؛ إذ يكتب: "القراءة.. نافذة على المعرفة"، وبكتب ناجي عبد اللطيف شهادة حول مجلة جسور، بعنوان: "مجلة جسور والخروج من عنق الزجاجة، كما نطالع أيضًا متابعة لمناقشة رسالة دكتوراه حول آليات صناعة المحتوى فى تطبيقات الأخبار.

مجلة الثقافة الجديدة عدد نوفمبر 2023

ونطالع في هذا العدد أيضًا الملف الذي أعده كل من: أماني خليل ومحمد عبد الرحيم، بعنوان: "سماء صغيرة اسمها شهدان الغرباوي"، كتب فيه: إبراهيم المصري، إيمان مرسال، عبد الرحيم يوسف، أماني خليل، تامر فتحي، أحمد عبد الجبار، محمد عبد الرحيم، تماضر الغرباوي.

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من المبدعين، هم: حسن شوتام، محمد إبراهيم محروس، مجدي حشمت سعيد، مي أبو زيد، عادل الغنام، هدى يونس، محمود أحمد علي، خالد ماضي، تيام أحمد، محمد المتيم، محمد حسن، عبد الحكم العلامي، علي حسان، كريم عبد السلام، سامح إدور سعد الله، محمد السيد إسماعيل، مراد ناجح عزيز.

وفي الكتب نقرأ مجموعة من المقالات المختارة حول الإصدارات الجديدة، فنقرأ "توثيق النصر في ذاكرة مصر"، وكتب أسامة ريان "ليلى وفرانز يزيدان العالم حيرة"، ومحمد علي عزب "مبروك حسرت الانتظار.. تراجيديا شعرية تحول الهامش إلى متن"، وأمل سالم "صورة مريم.. بين الخداع الزمني وتعرية الواقع المحيط"، ومحمد سالم عبادة "قارئة القطار.. نص عرفاني عن الرضا"، وإبراهيم سعد أردش "الاحتفاء بالطقوس والعادات في رواية الأستاذ"، ومحمد عطية محمود "تقنية السرد والاشتباك مع الواقع الافتراضي في أربعون وجها للحقيقة"، وتختتم الكتب بمقال درية فرحات بعنوان: "الحقيقة والوهم في رواية آخر".

أما في باب الترجمة فنقرأ "فوسه والمراهنات وأشياء أخرى، و"يون فوسه: الكتابة بمثابة الأحلام اليقظة" حوار: سيسلي سينس، ترجمة: محمد عبد الحليم غنيم، "مجتزأ من مسرحية أناشيد الليل"، يون فوسه، ترجمة رفيدة جمال ثابت، "لويز جلوك.. أضفى جمال قصائدها طابعًا كونيًا على الوجود الفردي"، كلاي ريزن، ترجمة مجدي عبد المجيد خاطر، كما نطالع ملفًا مترجمًا بعنوان: "قرابين الحرية.. فلسطين في الشعر العالمي، ترجمة وتقديم: الحسين خضيري، وتختتم الترجمة باستعادة تماضر توفيق.. الترجمة بين القيمة الإبداعية والوظيفية، لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: أربعة مقالات عن الراحل عز الدين نجيب، كتب فيها عصمت داوستاشي "استراح الفارس المناضل"، ومحمد كمال "شعلة لا يطفئها الموت"، ومنى فتحي "الدافع نحو الإبداع، ومحمد الرفاعي "المنتمي إلى منهج الثقافة الجماهيرية"، ومقال للراحل عز الدين نجيب نفسه بعنوان: "سؤال الهوية في التشكيل المصري. كما كتب في السينما، صفاء سالم إسكندر "عن ماهية السينما"، وعبد الهادي شعلان "مشاعر الأنثى الخاصة في عرق البلح"، ووليد الخشاب "كوميديا الخدمة واقتباس الفارس.

كما تنشر المجلة أجندة للبرامج والأنشطة الثقافية في قصور وبيوت الثقافة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

تجدر الإشارة إلى أنه يوزع مع هذا العدد كتاب "الثأر من النكسة"، وهو كتاب يصف الحالة الثقافية المصرية في الفترة ما بين 1967 و 1973، مشيرًا إلى المشاريع والقرارات الثقافية التي اتخذت واكتملت في فترة بناء مصر على المستويين العسكري والثقافي، والكتاب من إعداد الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغى، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.