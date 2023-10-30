صدر حديثا.. مجرد دخان رواية لأشهر أدباء إسبانيا خوان خوسيه مياس

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا، عن دار Alfaguara فى مدريد، رواية جديدة للكاتب الإسباني الكبير خوان خوسيه مياس ، أشهر أدباء إسبانيا، بعنوان Solo Humo مجرد دخان، وتقع الرواية في 137 صفحة.
قيل عن رواية "مجرد دخان" فى وسائل الإعلام الأجنبية، إنها قصة عن الخيال والقوة التحويلية للأدب، وقال الكاتب سيرجى باميس: "كي لا نجعله يشعر بعدم الارتياح، دعونا نتظاهر بأن مياس ليس واحدا من أفضل كتابنا"، وقال الكاتب ج. إرنستو أيالا ديب: "خوان خوسيه مياس هو مالك منطقة رائعة يتمتع بشخصية لا تقبل الجدل".
المؤلف الإسباني خوان خوسيه مياس
فى رواية "مجرد دخان" تدور الأحداث في اليوم الذي يبلغ فيه "كارلوس" الثامنة عشرة، فيتلقى هدية غريبة: خبر وفاة والده، الذي لم يعرفه أبدًا، وترك له منزلًا بكل ما يحتويه وحياة مجهولة ليتطلع إليها. وبفحص بقايا ذلك الوجود الذي انقطع فجأة، وجد مخطوطة تحكي قصة الحب السري، عن فتاة وفراشة، عن الصداقة والموت. هل هو اعتراف حقيقي أم خيال؟.
يدرك كارلوس، الذي هو على وشك أن يبدأ دراسته في إدارة الأعمال والإدارة، أن والده كان قارئًا نهمًا. في غرفة النوم في ذلك المنزل الذي يصنعه تدريجيًا، بجوار السرير، يكتشف كتابًا يأسره: قصص الأخوة جريم. ينغمس الصبي في قراءة هذه القصص وفي نفس الوقت يبدأ عملية حياتية تقربه أكثر فأكثر من والده وتعلمه كيفية السفر عبر تلك الحدود غير المرئية التي تفصل الواقع عن الخيال والعقل عن الجنون. .
رواية مجرد دخان للكاتب خوان خوسيه مياس
في هذه الرواية الخفيفة الخادعة، يعود خوان خوسيه ميلاس إلى بعض الموضوعات الأكثر تمثيلاً في روايته، مثل الهوية، والكشف، وأحلك فترات الاستراحة في الواقع اليومي - تلك التي يختبئ فيها ما هو استثنائي - والأبوة، بينما يؤلف ترنيمة لـ الخيال والقوة التحويلية للأدب.
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