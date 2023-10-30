صدر حديثا.. مجرد دخان رواية لأشهر أدباء إسبانيا خوان خوسيه مياس

MENAFN - Youm7) صدر حديثا، عن دار Alfaguara فى مدريد، رواية جديدة للكاتب الإسباني الكبير خوان خوسيه مياس ، أشهر أدباء إسبانيا، بعنوان Solo Humo مجرد دخان، وتقع الرواية في 137 صفحة.

قيل عن رواية "مجرد دخان" فى وسائل الإعلام الأجنبية، إنها قصة عن الخيال والقوة التحويلية للأدب، وقال الكاتب سيرجى باميس: "كي لا نجعله يشعر بعدم الارتياح، دعونا نتظاهر بأن مياس ليس واحدا من أفضل كتابنا"، وقال الكاتب ج. إرنستو أيالا ديب: "خوان خوسيه مياس هو مالك منطقة رائعة يتمتع بشخصية لا تقبل الجدل".

المؤلف الإسباني خوان خوسيه مياس

فى رواية "مجرد دخان" تدور الأحداث في اليوم الذي يبلغ فيه "كارلوس" الثامنة عشرة، فيتلقى هدية غريبة: خبر وفاة والده، الذي لم يعرفه أبدًا، وترك له منزلًا بكل ما يحتويه وحياة مجهولة ليتطلع إليها. وبفحص بقايا ذلك الوجود الذي انقطع فجأة، وجد مخطوطة تحكي قصة الحب السري، عن فتاة وفراشة، عن الصداقة والموت. هل هو اعتراف حقيقي أم خيال؟.

يدرك كارلوس، الذي هو على وشك أن يبدأ دراسته في إدارة الأعمال والإدارة، أن والده كان قارئًا نهمًا. في غرفة النوم في ذلك المنزل الذي يصنعه تدريجيًا، بجوار السرير، يكتشف كتابًا يأسره: قصص الأخوة جريم. ينغمس الصبي في قراءة هذه القصص وفي نفس الوقت يبدأ عملية حياتية تقربه أكثر فأكثر من والده وتعلمه كيفية السفر عبر تلك الحدود غير المرئية التي تفصل الواقع عن الخيال والعقل عن الجنون. .

رواية مجرد دخان للكاتب خوان خوسيه مياس

في هذه الرواية الخفيفة الخادعة، يعود خوان خوسيه ميلاس إلى بعض الموضوعات الأكثر تمثيلاً في روايته، مثل الهوية، والكشف، وأحلك فترات الاستراحة في الواقع اليومي - تلك التي يختبئ فيها ما هو استثنائي - والأبوة، بينما يؤلف ترنيمة لـ الخيال والقوة التحويلية للأدب.