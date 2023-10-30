إطلاق كتالوج أعمال عبد الهادى الجزار فى كريستيز لندن خلال أيام

(MENAFN
- Youm7) احتلفت المؤرخة وناقدة الفن الفرنسية، فاليري ديدييه ، مديرة تطوير الأعمال في كريستيز الشرق الأوسط بتسلم النسخة المسبقة الأولى من كتالوج أعمال الفنان المصرى الراحل عبد الهادي الجزار وسيتم إطلاق الكتالوج في مزاد كريستيز لندن في 7 نوفمبر المقبل.
الكتاب التوثيقى، دراسة وتوثيق الناقدة الفرنسية الشهيرة "فاليرى ديدييه" والباحث فى شئون الفن المصرى الحديث "الدكتور حسام رشوان"، ويضم تاريخ وأعمال والمشوار الفنى الكبير للجزار على مدار 41 عاما حيث عاش الفنان الراحل بين عامي 1925 و1966.
وقال الدكتور حسام رشوان فى ندوة سابقة عن الكتالوج إن الكتاب التوثيقى، دراسة وتوثيق الناقدة الفرنسية الشهيرة "فاليرى ديدييه" بالتعاون معه وأنه يضم تاريخ وأعمال والمشوار الفنى الكبير للجزار (1925 - 1966) مضيفا أن تكلفة الكتالوج المسبب للفنان الرائد عبد الهادي الجزار تبلغ مائة وأربعين ألف دولار وأن العمل على الكتالوج استغرق ست سنوات.
أما عن مشوار الفنان الراحل عبد الهادى الجزار فقد درس في كلية الطب ثم تركها 1944، التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا قسم التصوير وتخرج فيها 1950، والتحق بمعهد الآثار من 1950: 1954، وحصل على الأستاذية في فن التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة روما 1954 المعادلة للدكتوراه.
ودرس عبد الهادى الجزار نظم وبرامج تدريس الفنون الجميلة في أكاديميات ومعاهد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا في البعثة الصيفية 1956، كما حصل على دبلوم معهد الترميم والتكنولوجيا روما 1957: 1961 وكان ترتيبه الأول وكان أول مصري يحصل على هذا الدبلوم.
وعين معيداً بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1950 حتى شغل منصب أستاذ مساعد، وكان يقوم بتدريس التكنولوجيا والترميم والفرسك في نفس الكلية بعد عودته من البعثة، وقام بالتدريس لطلبة مرسم الأقصر الذي كان بمثابة الدراسات التكميلية لطلبة كلية الفنون الجميلة.
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