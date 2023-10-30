إطلاق كتالوج أعمال عبد الهادى الجزار فى كريستيز لندن خلال أيام

MENAFN - Youm7) احتلفت المؤرخة وناقدة الفن الفرنسية، فاليري ديدييه ، مديرة تطوير الأعمال في كريستيز الشرق الأوسط بتسلم النسخة المسبقة الأولى من كتالوج أعمال الفنان المصرى الراحل عبد الهادي الجزار وسيتم إطلاق الكتالوج في مزاد كريستيز لندن في 7 نوفمبر المقبل.

الكتاب التوثيقى، دراسة وتوثيق الناقدة الفرنسية الشهيرة "فاليرى ديدييه" والباحث فى شئون الفن المصرى الحديث "الدكتور حسام رشوان"، ويضم تاريخ وأعمال والمشوار الفنى الكبير للجزار على مدار 41 عاما حيث عاش الفنان الراحل بين عامي 1925 و1966.

وقال الدكتور حسام رشوان فى ندوة سابقة عن الكتالوج إن الكتاب التوثيقى، دراسة وتوثيق الناقدة الفرنسية الشهيرة "فاليرى ديدييه" بالتعاون معه وأنه يضم تاريخ وأعمال والمشوار الفنى الكبير للجزار (1925 - 1966) مضيفا أن تكلفة الكتالوج المسبب للفنان الرائد عبد الهادي الجزار تبلغ مائة وأربعين ألف دولار وأن العمل على الكتالوج استغرق ست سنوات.

أما عن مشوار الفنان الراحل عبد الهادى الجزار فقد درس في كلية الطب ثم تركها 1944، التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا قسم التصوير وتخرج فيها 1950، والتحق بمعهد الآثار من 1950: 1954، وحصل على الأستاذية في فن التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة روما 1954 المعادلة للدكتوراه.

ودرس عبد الهادى الجزار نظم وبرامج تدريس الفنون الجميلة في أكاديميات ومعاهد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا في البعثة الصيفية 1956، كما حصل على دبلوم معهد الترميم والتكنولوجيا روما 1957: 1961 وكان ترتيبه الأول وكان أول مصري يحصل على هذا الدبلوم.

وعين معيداً بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1950 حتى شغل منصب أستاذ مساعد، وكان يقوم بتدريس التكنولوجيا والترميم والفرسك في نفس الكلية بعد عودته من البعثة، وقام بالتدريس لطلبة مرسم الأقصر الذي كان بمثابة الدراسات التكميلية لطلبة كلية الفنون الجميلة.