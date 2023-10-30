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تحذير من تحديث كروم المزيف.. وهذه هى الأضرار

10/30/2023 11:23:46 PM
(MENAFN- Youm7) وسط عالم الأمن السيبراني الذي يتطور باستمرار، يطل التهديد المستمر برأسه في شكل تحديث مزيف ومخادع لمتصفح كروم ، ويظل هذا البرنامج الاحتيالي، الذي يمثل تحديثًا شرعيًا للمتصفح، نشطًا ويستمر في تشكيل تهديد كبير للمستخدمين المطمئنين.



يعد تحديث كروم المزيف أكثر مما يبدو، حيث يعمل كبرنامج حصان طروادة للوصول عن بعد (RAT) الذي يمكنه التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وغالبًا ما تكون هذه البرامج الضارة بمثابة الخطوة الأولى في هجوم برامج الفدية، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وانتهاكات للبيانات.



وفقا لIndia Today اكتشف خبراء الأمن السيبراني نوعًا جديدًا من هذه البرامج الضارة، أطلق عليها جيروم سيجورا من MalwareBytes اسم "FakeUpdateRU". ومن الجدير بالذكر أن هذا يختلف عن البرمجيات الخبيثة السابقة SocGholish، مما يشير إلى تورط مجموعة مختلفة من المتسللين الذين يستفيدون من الطلب المتزايد على هجمات برامج الفدية.



وقد ظهرت العديد من المجموعات المشابهة مؤخرًا، مما دفع جوجل إلى الاستجابة السريعة، اتخذت شركة التكنولوجيا العملاقة إجراءات لحظر معظم مواقع الويب التي توزع هذه البرامج الضارة ، وتعرض صفحات تحذيرية إذا حاول المستخدمون الوصول إليها.



وتتلاعب البرمجيات الخبيثة بملف الفهرس الرئيسي[.]php لموضوعات موقع الويب، وتحاكي بشكل وثيق مظهر صفحة تحديث كروم الأصلية.



ما يميز تحديث كروم المزيف هو استخدامه لرمز HTML عادي مصدره النسخة الإنجليزية البريطانية من موقع جوجل على الويب، يشير هذا إلى أن المتسللين استخدموا متصفح كروم (المعتمد على Chromium) لصياغة البرامج الضارة، مما أدى إلى وجود كلمات روسية في الملفات، حتى بالنسبة لمستخدمي غير كروم.



يكمن الخطر الحقيقي للبرامج الضارة في كود JavaScript الموجود أسفل صفحة التحديث الاحتيالية، حيث يبدأ هذا الرمز تنزيل البرامج الضارة عندما ينقر المستخدمون على الزر "تحديث"، باستخدام نطاق يحمل سمة كروم للحصول على عنوان URL النهائي للتنزيل، عادةً على موقع ويب آخر مخترق.



وترتبط البرمجيات الخبيثة بعائلتي البرمجيات الخبيثة Zgrat وRedline Stealer، المعروفتين بتورطهما في هجمات برامج الفدية.












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