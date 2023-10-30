جوجل تطرح تحديثًا جديدًا لهواتف Pixel لإصلاح مشكلة تتعلق بمساحة التخزين

MENAFN - Youm7) طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيلAndroid 14على هواتف بيكسل، لإصلاح مشكلة تتعلق بالوصول إلى "ذاكرة التخزين"،حيث قدمت جوجل ردًا أكثر تفصيلاً حول "مشكلات الوصول إلى التخزين بعد التحديث إلى Android 14" على بعض أجهزة Pixel، بما في ذلك كيفية العمل على الإصلاح وخيارات استعادة البيانات المحتملة، وفقاً 9to5google.

اعتمادًا على الجهاز، يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى عدم تمكن المستخدم من الوصول إلى وحدة تخزين الوسائط، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تؤدي المشكلة إلى إعادة تشغيل الجهاز من خلال رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع"، إذا تم قبول هذه الرسالة، فقد يتم فقدان البيانات التي لم يتم نسخها احتياطيًا، وإذا تم رفضها، فسيتم إعادة تشغيل الجهاز بشكل متكرر مع ظهور رسالة "Pixel is start" (بدء تشغيل Pixel).

تبدأ جوجل بالقول إن مشكلة التخزين هذه تؤثر على Pixel 6 والنماذج الأحدث، التي تلقت تحديث Android 14 ولديها عدة مستخدمين (بخلاف المستخدم الأساسي)، ويتضمن ذلك "المستخدمين والضيوف والملفات الشخصية المقيدة والمستخدمين الأطفال"، ولكن لا يقتصر الأمر على تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب Google واحد "داخل المستخدم الأساسي أو الملفات الشخصية للعمل".

لقد طرحت الشركة بالفعل تحديثًا لنظام Google Play "للمساعدة في منع ظهور هذه المشكلة على أجهزة إضافية"، للتثبيت، افتح الإعدادات > الأمان والخصوصية > النظام والتحديث > تحديث نظام Google Play، أحدث إصدار نراه اليوم هو 1 أكتوبر 2023.

بالنسبة لأولئك "غير القادرين حاليًا على الوصول إلى تخزين الوسائط"، تعمل جوجل على تحديث النظام "الذى سيصلح المشكلة ويستعيد الوصول إلى ملفات الوسائط دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع".