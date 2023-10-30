إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro وiphone 8 Plus

(MENAFN
- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone 8 Plus :
هاتف
iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
هاتف iPhone 8 Plus
نظام التشغيل:
iOS 11.
مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.
دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل.
الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.
المعالج: Apple A11 Bionic.
الرامات: 3 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.
البطارية: 2691 mAh.
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