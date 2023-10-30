كيفية مطالبة جوجل باكتشاف وإزالة البيانات الشخصية المشاركة عبر الإنترنت

MENAFN - Youm7) يحصل مستخدمو جوجل على نتائج متعددة عندما يبحثون في الويب بمعلوماتهم الشخصية مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف، تهيمن جوجل على 83% من سوق البحث، وهي تتفوق كثيرًا على أقرب منافسيها مثل مايكروسوفت بينج أو ياهو أو DuckDuckGo، وفقًا لبيانات Statista.لذلك إذا كان شخص ما يبحث عن بيانات مستخدم آخر، فهناك احتمال كبير أن يقوم بتجربة جوجل أولاً، حيث نشرت جوجل ميزة مخفية جديدة ستُعلم المستخدمين عندما تجد نتائج تحتوي على معلوماتهم الشخصية، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.سيسمح عملاق التكنولوجيا أيضًا للمستخدمين بإزالة بياناتهم من منصة البحث، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن هذه الميزة لم تصبح متاحة بعد في العديد من الدول. كيف تختلف هذه الميزة؟

يمكن للمستخدمين تقديم طلب لإزالة بياناتهم من بحث جوجل، حيث قدمت جوجل ميزة "إزالة هذه النتيجة" في( الإصدار التجريبي) الأسبوع الماضي.

ومع ذلك لا تقوم هذه الأداة بإزالة المعلومات من جميع مواقع الإنترنت أو من موقع الويب هذا بعينه، كما أنه يجعل من الصعب على المستخدمين الآخرين العثور على تلك المعلومات.وفي الوقت نفسه، تختلف هذه الميزة عن أداة "إزالة هذه النتيجة"، ولكي تعمل هذه الميزة، لا يتعين على المستخدمين تقديم أي طلب إلى جوجل.وبدلاً من ذلك ستبحث الميزة عن رقم هاتف المستخدم والبريد الإلكتروني وعنوان المنزل وستنبهه عندما تجد شيئًا ما، كذلك يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من جوجل حذفه من نتائج البحث.كذلك لن تقوم جوجل بإزالة المعلومات من الإنترنت، ولكن سيتم حذفه من بحث جوجل لجعل العثور عليه أكثر صعوبة على الآخرين، كما يمكن للمستخدمين بسهولة أن يطلبوا من جوجل تنبيههم عند العثور على معلوماتهم الشخصية.فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك كيفية مطالبة جوجل بالعثور على المعلومات الشخصية والإبلاغ عنها على البحث

- افتح متصفح الويب، وادخل على حسابك على جوجل، وابحث عن سجل النشاط.

- حدد خيار "النتائج للمراجعة".

- انقر على خيار "البدء" ثم اضغط على "التالي" مرتين.

- أضف معلومات شخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، كذالك يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة إدخالات متعددة لكل واحد.

- تأكيد المعلومات المقدمةتقدم جوجل ثلاث طرق لإخطار المستخدمين - البريد الإلكتروني أو الإشعارات المباشرة أو كليهما، يحتاج المستخدمون إلى اختيار الطريقة التي يريدون من جوجل تنبيههم بها.كما سيرى المستخدمون نافذة منبثقة تقول: "نحن نلقي نظرة".يتعين على المستخدمين انتظار الإشعارات من جوجل. عند الحصول على تنبيه، يمكن للمستخدمين إما اختيار قيام جوجل بإزالته من البحث أو اختيار تركه.أثناء توفير المعلومات، إذا ارتكب المستخدمون أي أخطاء، فستسمح لهم جوجل أيضًا بتصحيحها.للقيام بذلك، يحتاج المستخدمون إلى العودة إلى صفحة "النتائج عنك" وإجراء تغييراتهم.