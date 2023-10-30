لعبة Resident Evil Village متاحة الآن على أجهزة Iphone 15 Pro وipad

MENAFN - Youm7) أصدرت شركة Capcom لعبة Resident EvilVillageلطرازاتiPhone 15 Pro وأجهزة iPad المزودة بمعالج M1، اللعبة متاحة الآن للتنزيل بحجم 7.92 جيجابايت من متجر التطبيقات، يمكن للاعبين تجربتها مجانًا وفتح اللعبة الكاملة بسعر خاص قدره 15.99 دولارًا - وهو خصم بنسبة 60% يستمر حتى 20 نوفمبر، وفقاً لموقع macrumors.

تعد لعبة Resident Evil Village عبارة عن قصة رعب مؤرقة من بطولة سيدة مصاصة دماء طويلة جدًا وأنيقة (وبعض الوحوش الأخرى بالتأكيد).

من المقرر إصدار Resident Evil 4 Remake في وقت لاحق من هذا العام لطرازات iPhone 15 Pro وiPad (M1 والإصدارات الأحدث وmacOS لا يزال متجر التطبيقات يدرج اللعبة على أنها "قريبًا - متوقع في 31 ديسمبر 2023"، ولكن هذا عنصر نائب ويمكن أن تأتي اللعبة في وقت أقرب بكثير، هناك تكهنات بإمكانية إصدارها فورًا بعد حدث "Scary Fast" القادم من Apple.

تم عرض Resident Evil 4 Remake و Resident Evil Village خلال إعلان Apple عن iPhone 15 Pro‌

في سبتمبر، يتم تشغيل ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Max بشريحة A17 Pro التي تتميز بوحدة معالجة رسومات جديدة تمامًا مع تتبع الأشعة المسرع للأجهزة، مما يتيح تشغيل ألعاب وحدة التحكم المنقولة على iPhone بأداء شبه مكافئ.

تم دمج دعم DisplayPort في منفذ USB-C في جميع طرز iPhone 1 ، مما يعني أن الأجهزة يمكنها أيضًا إخراج الفيديو بسرعة تصل إلى 4K / 60 هرتز محليًا إلى شاشة خارجية أو تلفزيون مزود بـ DisplayPort مزود بكابل USB-C إلى DisplayPort مدعوم.



في أجهزة iPhone السابقة المزودة بمنفذ Lightning، يقتصر عرض الفيديو على 1080 بكسل باستخدام محولات Lightning-to-HDMI أو Lightning-to-VGA من Apple.

سيكون لدى Resident Evil 4 Remake تقدم متبادل على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS في المقابل، تتمتع Resident Evil Village بتقدم متبادل على iPadOS وiOS فقط، لأنها متاحة بالفعل على macOS، في حين أن إصدار iOS وiPadOS هو عملية شراء فردية.