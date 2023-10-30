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مناقصة لاستئجار مركبات لـ55 جهة حكومية مدة 3 سنوات

10/30/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬المزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ - ‬الادارة‭ ‬المركزية‭ ‬للمشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬المركزية‭ ‬لاستئجار‭ ‬المركبات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ - (‬تويوتا‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭) ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬303 ‭,‬ 336‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وتتطلع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عطاءات‭ ‬مناسبة‭ ‬لاستئجار‭ ‬المركبات‭ ‬الحكومية‭ (‬فئة‭ ‬الصالون‭ ‬وفئة‭ ‬إس‭ ‬يو‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الدفع‭ ‬الثنائي‭) ‬لحوالي‭ ‬55‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناقصة‭. ‬وتتميز‭ ‬المناقصات‭ ‬المركزية‭ ‬بإمكانية‭ ‬ترسيتها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مورد،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬مورد‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭. ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬تشجع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للاستعانة‭ ‬بمصادر‭ ‬خارجية‭ ‬لتشغيل‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬و‭ ‬الماء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Gulf ‭ ‬ Customer ‭ ‬ Experience ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2 ‭,‬ 089‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬التنافسية‭ ‬للاستعانة‭ ‬بمصادر‭ ‬خارجية‭ ‬لتشغيل‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬لمزود‭ ‬خدمات‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬ولسجل‭
‬حافل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وكسب‭ ‬رضاهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل،‭ ‬والشروط،‭ ‬والأحكام،‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬الطرق‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬ ‭ ‬الحزمة‭ ‬الأولى‭.‬

ويشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬علوي‭ ‬للانعطاف‭ ‬يساراً‭ ‬وأعمال‭ ‬الدفان‭ ‬والاستصلاح‭ ‬البحري‭ ‬المصاحبة‭ ‬له‭ ‬واستبدال‭ ‬المعبر‭ ‬القائم‭ ‬لدوحة‭ ‬عراد‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬معبر‭ ‬جديد‭. ‬وتشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬تركيب‭ ‬إشارة‭ ‬ضوئية‭ ‬مؤقتة‭ ‬جديدة‭ ‬للانعطاف‭ ‬يساراً‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭ ‬نحو‭ ‬شارع‭ ‬عراد‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ممشى‭ ‬عراد‭ ‬والخطوط‭ ‬الأرضية‭ ‬وحواجز‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬والحواجز‭ ‬البيئية‭ ‬وأعمال‭ ‬التشجير‭ ‬وتركيب‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭ ‬ونقل‭ ‬وحماية‭ ‬خطوط‭ ‬الخدمات‭ ‬وشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وشبكة‭ ‬الإنارة‭ ‬وغيرها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

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