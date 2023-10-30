مناقصة لاستئجار مركبات لـ55 جهة حكومية مدة 3 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات المزايدات الحكومية، امس 9 مناقصات مطروحة من 9 جهات متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة وزارة المالية والاقتصاد الوطني - الادارة المركزية للمشتريات الحكومية، المركزية لاستئجار المركبات الحكومية، وتقدمت شركة كانو لتأجير السيارات - (تويوتا لتأجير السيارات) بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 303 , 336 آلاف دينار.
وتتطلع وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الحصول على عطاءات مناسبة لاستئجار المركبات الحكومية (فئة الصالون وفئة إس يو في ذات الدفع الثنائي) لحوالي 55 جهة حكومية، مدة 3 سنوات وذلك وفقاً لما هو مذكور في المستندات الخاصة بهذه المناقصة. وتتميز المناقصات المركزية بإمكانية ترسيتها على أكثر من مورد، بحيث يكون كل مورد مسؤول عن توفير جزء من الخدمات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية. وعليه فإن الوزارة تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذه المناقصة.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة لهيئة الكهرباء والماء للاستعانة بمصادر خارجية لتشغيل مركز اتصال هيئة الكهرباء و الماء، وتقدمت شركة Gulf Customer Experience بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 2 , 089 مليون دينار.
وتهدف هذه المناقصة إلى الحصول على أفضل العروض التنافسية للاستعانة بمصادر خارجية لتشغيل مركز الاتصال لمزود خدمات ذي خبرة ولسجل
حافل في تقديم خدمات مركز الاتصال بهدف تحسين تجربة العملاء وكسب رضاهم وفقاً لنطاق العمل، والشروط، والأحكام، والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة.
كما تنافست 9 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لإنشاء الطرق لمطار البحرين المرحلة الثالثة – الحزمة الأولى.
ويشمل نطاق العمل إنشاء جسر علوي للانعطاف يساراً وأعمال الدفان والاستصلاح البحري المصاحبة له واستبدال المعبر القائم لدوحة عراد عبر إنشاء معبر جديد. وتشمل الأعمال تركيب إشارة ضوئية مؤقتة جديدة للانعطاف يساراً من شارع خليفة الكبير نحو شارع عراد. بالإضافة إلى الأعمال المصاحبة التي تشمل جزءا من ممشى عراد والخطوط الأرضية وحواجز السلامة المرورية والحواجز البيئية وأعمال التشجير وتركيب أنظمة النقل الذكية ونقل وحماية خطوط الخدمات وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الإنارة وغيرها كما هو مذكور في وثائق المناقصة.
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