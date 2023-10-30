بابكو إنرجيز توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوفير تأمين صحي و((على الحياة)) لموظفيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت شركة بابكو إنرجيز، شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، بالتعاون مع شركة الحماية لخدمات التأمين ( PIS )، اتفاقية طويلة الأمد ستعمل من خلالها على دمج كافة الشركات التابعة للمجموعة ضمن وثيقة تأمين طبي موحدة وتأمين شامل على الحياة، بهدف استكمال إجراءات الحوكمة المؤسسية وقيادة تحول مختلف الوظائف والعمليات لدى المجموعة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تمتد لأربعة أعوام في إطار تحديث الاستراتيجية التشغيلية الشاملة لبابكو إنرجيز والتي ترتكز على توحيد العمليات وتعزيز الكفاءة في المجموعة، حيث يمثل الدمج خطوة كبيرة نحو خطط التحول والمركزية لبابكو إنرجيز، وتوحيد شركاتها العاملة في ظل توفير تأمين على الحياة وتأمين صحي متكامل.
وتمت الاتفاقية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات عبر دعوة كافة شركات التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتعاون مع شركة وساطة تأمين وهي شركة الحماية لخدمات التأمين .( PIS )
وقع الاتفاقية كل من مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة وإيناس أسيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، وسامي عزيز المدير التنفيذي لشركة الحماية لخدمات التأمين، بحضور طارق وفا رئيس مجلس إدارة الحماية لخدمات التأمين، ونوف السويدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بابكو إنرجيز إلى جانب رائد فخري الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة ( BNH ).
من جانبه، قال مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بالمشاركة مع الحماية لخدمات التأمين ( PIS )استطعنا إيجاد شريكنا الاستراتيجي المناسب في قطاع التأمين والمتمثل في شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة والتي تعدّ المؤسسة الرائدة في مجال التأمين بمملكة البحرين وتتمتع بخبرة محلية لتقديم خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة».
وقالت إيناس أسيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة: «فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو توفير أفضل خطط التأمين الصحي والتأمين على الحياة لمجموعة بابكو إنرجيز. إن هذه الشراكة تعدّ بمثابة أداء قوي في مهمتنا في ضمان استمرار تقديم خدمات تأمين عالية الجودة لكافة شركائنا». وأضاف سامي عزيز المدير التنفيذي للحماية لخدمات التأمين( PIS ) : «يعدّ التعاون مع بابكو إنرجيز فرصة مهمة لإنشاء خطط فريدة ومزايا متقدمة لموظفي عملائنا، نجحنا في تحقيق أهداف شريكنا الاستراتيجي -بابكو إنرجيز- عبر إيجاد حلول مستدامة طويلة الأمد مع واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التأمين على الحياة والتأمين الصحي والمطالبات».
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