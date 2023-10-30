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بابكو إنرجيز توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوفير تأمين صحي و((على الحياة)) لموظفيها

10/30/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭ (‬ PIS ‭)‬،‭ ‬اتفاقية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬ستعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬ضمن‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬طبي‭ ‬موحدة‭ ‬وتأمين‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وقيادة‭ ‬تحول‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬والعمليات‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لأربعة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحديث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التشغيلية‭ ‬الشاملة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬العمليات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬الدمج‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬خطط‭ ‬التحول‭ ‬والمركزية‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وتوحيد‭ ‬شركاتها‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توفير‭ ‬تأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وتأمين‭ ‬صحي‭ ‬متكامل‭.‬

وتمت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عبر‭ ‬دعوة‭ ‬كافة‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬وساطة‭ ‬تأمين‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭ .(‬ PIS ‭) ‬

وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وإيناس‭ ‬أسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬وسامي‭ ‬عزيز‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬بحضور‭ ‬طارق‭ ‬وفا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين،‭ ‬ونوف‭ ‬السويدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رائد‭ ‬فخري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة‭ (‬ BNH ‭).‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭: ‬‮«‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭ (‬ PIS ‭)‬استطعنا‭ ‬إيجاد‭ ‬شريكنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬محلية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬إيناس‭ ‬أسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬خطط‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تأمين‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لكافة‭ ‬شركائنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬سامي‭ ‬عزيز‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للحماية‭ ‬لخدمات‭ ‬التأمين‭(‬ PIS ‭) : ‬‮«‬يعدّ‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬خطط‭ ‬فريدة‭ ‬ومزايا‭ ‬متقدمة‭ ‬لموظفي‭ ‬عملائنا،‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬شريكنا‭ ‬الاستراتيجي‭ -‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭- ‬عبر‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬والمطالبات‮»‬‭.‬

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