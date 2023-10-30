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ديار المحرق تفتتح فلل عرض مشروع النسيم بطابعها الجديد

10/30/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬إطلاقها‭ ‬فلل‭ ‬‮«‬أصيل‭ ‬النسايم‮»‬‭ ‬و«ليل‭ ‬النسايم‭ ‬2‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬السكني‭ ‬للتملك‭ ‬الحر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لإثراء‭ ‬خيارات‭ ‬الراغبين‭ ‬باقتناء‭ ‬الفلل‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭. ‬وتُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬نماذج‭ ‬مستحدثة‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬السابقة‭ ‬والمصممة‭ ‬بمعايير‭ ‬هندسية‭ ‬عالية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭.‬

وتم‭ ‬تدشين‭ ‬فلل‭ ‬‮«‬أصيل‭ ‬النسايم‭ ‬2‮»‬‭ ‬و«ليل‭ ‬النسايم‭ ‬2‮»‬‭ ‬رسميًا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬البارزين‭ ‬وموظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الممثلين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ومؤثري‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬النسيم‮»‬‭ ‬حوالي‭ ‬328 ‭,‬ 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتشمل‭ ‬3‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مناظر‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬المذهلة‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬المنتشرة‭ ‬عبر‭ ‬المشروع‭ ‬بأكمله،‭ ‬حيث‭ ‬تتفرع‭ ‬القناة‭ ‬الخارجية‭ -‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عرضها‭ ‬200‭ ‬متر‭- ‬إلى‭ ‬مسارات‭ ‬مائية‭ ‬داخلية‭ ‬طولها‭ ‬3‭.‬5‭ ‬كيلومترات،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬المشروع‭ ‬ملامح‭ ‬عصرية‭ ‬خلابة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتتمحور‭ ‬تجربة‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬‮«‬النسيم‮»‬‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬السكان‭ ‬والزوار‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬البحرية‭ ‬للتنقل‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للممثلين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ومؤثري‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬الكريم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لنا‭. ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬النماذج‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬فلل‭ ‬‮«‬أصيل‭ ‬النسايم‭ ‬2‮»‬‭ ‬و«ليل‭ ‬النسايم‭ ‬2‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬السكني‭ ‬المتكامل‭ ‬والفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬وذلك‭ ‬بتصاميم‭ ‬متفردة‭ ‬وإطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬ونطمح،‭ ‬عبر‭ ‬تنويع‭ ‬تصاميم‭ ‬فلل‭ ‬‮«‬النسيم‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وجهة‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية‭ ‬راقية‭ ‬ونابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬تمنح‭ ‬القاطنين‭ ‬تجربة‭ ‬معيشية‭ ‬فاخرة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭.‬

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