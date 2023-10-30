ديار المحرق تفتتح فلل عرض مشروع النسيم بطابعها الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة ديار المحرق إطلاقها فلل «أصيل النسايم» و«ليل النسايم 2» ضمن مشروع النسيم السكني للتملك الحر، وذلك في خطوة لإثراء خيارات الراغبين باقتناء الفلل الفاخرة في المدينة العصرية المتكاملة. وتُعدّ هذه الفلل نماذج مستحدثة من التصاميم السابقة والمصممة بمعايير هندسية عالية تتماشى مع مستوى الجودة المتميز الذي تقدمه ديار المحرق.
وتم تدشين فلل «أصيل النسايم 2» و«ليل النسايم 2» رسميًا يوم الأحد 15 أكتوبر بحضور الرئيس التنفيذي المهندس أحمد علي العمادي، وعدد من المسؤولين البارزين وموظفي الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الممثلين الإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبلغ مساحة مشروع «النسيم» حوالي 328 , 000 متر مربع، وتشمل 3 كيلومترات من مناظر الواجهات البحرية المذهلة والمطلة على القنوات المائية الخارجية والداخلية المنتشرة عبر المشروع بأكمله، حيث تتفرع القناة الخارجية -التي يبلغ عرضها 200 متر- إلى مسارات مائية داخلية طولها 3.5 كيلومترات، مما يمنح المشروع ملامح عصرية خلابة لا مثيل لها في مملكة البحرين. وتتمحور تجربة العيش في «النسيم» حول إمكانية استخدام السكان والزوار وسائل النقل البحرية للتنقل بكل أريحية عبر القنوات المائية.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: «بداية نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للممثلين الإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على حضورهم الكريم ودعمهم لنا. كما يسرنا الإعلان عن إطلاق النماذج الجديدة من فلل «أصيل النسايم 2» و«ليل النسايم 2» ضمن مشروع النسيم السكني المتكامل والفريد من نوعه، وذلك بتصاميم متفردة وإطلالات خلابة على القنوات المائية في ديار المحرق. ونطمح، عبر تنويع تصاميم فلل «النسيم»، إلى جعل هذا المشروع وجهة سكنية وتجارية راقية ونابضة بالحياة، تمنح القاطنين تجربة معيشية فاخرة لا مثيل لها».
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