((مصارف البحرين)) تنظم لقاء مع الجهات المعنية بتنمية ((الصغيرة والمتوسطة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعًا‭ ‬ضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬والتنموي‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بدعم‭ ‬وتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬وتوجيهات‭ ‬وتعاميم‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬رؤية‭ ‬الجمعية‭ ‬لتحسين‭ ‬سبل‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والتمويل‭ ‬المادي‭ ‬للمشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬وقيمة‭ ‬مضافة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسخير‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭.‬

وأكد‭ ‬القاسم‭ ‬ضرورة‭ ‬تناسق‭ ‬التحركات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التمويل‭ ‬المقدم‭ ‬لها‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أبدى‭ ‬ممثلو‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعدادهم‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬لجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬بارزًا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬المواتية‭ ‬لنموها‭ ‬ونجاحها،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التأسيس‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬ملائمة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬تشجع‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مختف‭ ‬القطاعات‭ ‬للنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬