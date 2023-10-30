((البحرين الوطني)) يُعلن أسماء الفائزين بحملة ((صيفك صار أحلى!))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف بنك البحرين الوطني عن الفائزين الثلاثة المحظوظين ضمن حملة «صيفك صار أحلى!» التي شجعت العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات
مسبقة الدفع
للتسوق سواء داخل أو خارج المملكة، ومنحتهم فرصة الحصول على مكافآت عديدة عبر تطبيق
Points by NBB وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2023 وحتى أغسطس الماضي. وحصل كل من: معصومة حسن المحسن، وعبدالله يعقوب جناحي، وأسماء خالد سيف، على جائزة بقيمة 1 , 000 دينار بحريني كنقاط أساسية تمكنهم من اختيار استبدال الجائزة مقابل استرداد نقدي أو تذاكر سحب Points
أو أميال سفر أو تبرعات خيرية أو هدايا متنوعة أخرى عبر تطبيق Points by NBB .
وتم إعلان الفائزين في منصة بنك البحرين الوطني التفاعلية بمجمع سيتي سنتر البحرين حيث أقام البنك مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تعكس خدمات وعروض البنك المتنوعة كجزء من حملة «أقرب لكم».
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