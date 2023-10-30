((البحرين الوطني)) يُعلن أسماء الفائزين بحملة ((صيفك صار أحلى!))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬الثلاثة‭ ‬المحظوظين‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬صيفك‭ ‬صار‭ ‬أحلى‭!‬‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شجعت‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات

مسبقة‭ ‬الدفع

للتسوق‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬ومنحتهم‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكافآت‭ ‬عديدة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‮

‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬معصومة‭ ‬حسن‭ ‬المحسن،‭ ‬وعبدالله‭ ‬يعقوب‭ ‬جناحي،‭ ‬وأسماء‭ ‬خالد‭ ‬سيف،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كنقاط‭ ‬أساسية‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬استبدال‭ ‬الجائزة‭ ‬مقابل‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬أو‭ ‬تذاكر‭ ‬سحب Points ‮

‬‭ ‬أو‭ ‬أميال‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬تبرعات‭ ‬خيرية‭ ‬أو‭ ‬هدايا‭ ‬متنوعة‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التفاعلية‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬البنك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬خدمات‭ ‬وعروض‭ ‬البنك‭ ‬المتنوعة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬لكم‮»‬‭.‬