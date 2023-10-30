زين البحرين تعلن الفائز الثاني في ((مسابقة زين الكبرى 5))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة زين البحرين الفائز الثاني في «مسابقة زين الكبرى 5» وهي سيارة أودي A 3.
وقدمت الشركة التهاني الى الفائز أحمد محمد حسن شهابي الذي عبر عن فرحته لكونه أحد الخمسة الفائزين بجائزة زين الكبرى.
وأطلقت زين البحرين أكبر حملة فايبر في المملكة ابتداء من مايو 2023 حتى 26 أبريل 2024. وتوفر الحملة الجديدة لجميع عملاء زين البحرين للفايبر والبرودباند المنزلي (5 G ) فرصة الفوز بخمس سيارات أودي A 3 وقسائم سفر بقيمة 13 , 200 دينار بحريني.
حيث يتم تسجيل العملاء الذين يشتركون أو يجددون خطة زين فايبر أو البرودباند المنزلي (5 G ) في السحب. يمكن أيضاً لمستخدمي الهاتف المحمول التسجيل في السحب عن طريق الاتصال بـ * 200 # مقابل 250 فلسا في اليوم والحصول على 100 ميجابايت إضافية من البيانات يومياً.
وقال عمار الكتبي، الرئيس التنفيذي للتسويق ومبيعات الأفراد: «يسعدنا أن نعلن عن الفائز الثاني في مسابقة زين الكبرى، ونشجع عملاءنا على الانضمام إلى أكبر حملة فايبر التي تمنحهم الفرصة للفوز بسيارات أودي A 3 الثلاث المتبقية وقسائم سفر شهرية. وتلتزم زين البحرين تجاه عملائها من خلال توفير باقات بأسعار مناسبة للعائلات والأفراد مع فرص الفوز بجوائز كبرى».
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