زين البحرين تعلن الفائز الثاني في ((مسابقة زين الكبرى 5))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الفائز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬زين‭ ‬الكبرى‭ ‬5‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬سيارة‭ ‬أودي‭ ‬ A 3‭.‬

وقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬التهاني‭ ‬الى‭ ‬الفائز‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬شهابي‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬لكونه‭ ‬أحد‭ ‬الخمسة‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬زين‭ ‬الكبرى‭.‬

وأطلقت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬حملة‭ ‬فايبر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬أبريل‭ ‬2024‭. ‬وتوفر‭ ‬الحملة‭ ‬الجديدة‭ ‬لجميع‭ ‬عملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬للفايبر‭ ‬والبرودباند‭ ‬المنزلي‭ (‬5 G ‭) ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بخمس‭ ‬سيارات‭ ‬أودي‭ ‬ A 3‭ ‬وقسائم‭ ‬سفر‭ ‬بقيمة‭ ‬13 ‭,‬ 200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

حيث‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يشتركون‭ ‬أو‭ ‬يجددون‭ ‬خطة‭ ‬زين‭ ‬فايبر‭ ‬أو‭ ‬البرودباند‭ ‬المنزلي‭ (‬5 G ‭) ‬في‭ ‬السحب‭. ‬يمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بـ‭ ‬ ‭*‬ 200 ‭#‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬250‭ ‬فلسا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ميجابايت‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬يومياً‭.‬

وقال‭ ‬عمار‭ ‬الكتبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬ومبيعات‭ ‬الأفراد‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬زين‭ ‬الكبرى،‭ ‬ونشجع‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬حملة‭ ‬فايبر‭ ‬التي‭ ‬تمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بسيارات‭ ‬أودي‭ ‬ A 3‭ ‬الثلاث‭ ‬المتبقية‭ ‬وقسائم‭ ‬سفر‭ ‬شهرية‭. ‬وتلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬عملائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬باقات‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬للعائلات‭ ‬والأفراد‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬