Tuesday, 31 October 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس غدا بحث دعم الحاضنات لوجستيا وماليا قبل ‏وبعد الاحتضان

10/30/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬مشاركته‭ ‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬حاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الخليجي‭ ‬السادس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬وحضور‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬3‭ ‬وزراء‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬السفراء،‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين،‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬والتجار‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتمكين،‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات،‭ ‬خولة‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مراقبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الحاضنات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬لوجستيا‭ ‬وماليا‭ ‬قبل‭ ‬ وبعد‭ ‬فترة‭ ‬الاحتضان‭.. ‬العقبات‭ ‬والحلول‮»‬‭ ‬ويدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬ جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

و يقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬مستقبل‭ ‬حاضنات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.. ‬ الاستدامة،‭ ‬التطوير،‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‮»‬‭.. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬الفعاليات‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬وصاحب‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬ مدار‭ ‬ يومين‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬مستمرة‭.‬ ‭. ‬ويحظى‭ ‬المؤتمر‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كراعي‭ ‬ماسي،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬كراعيين‭ ‬ذهبيين،‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬كراعي‭ ‬فضي‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أهداف‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الإحتضان،‭ ‬مناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬الأفكار‭ ‬الابتكارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجال‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬عرض‭ ‬نماذج‭ ‬ناجحة‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وعرض‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬عمل‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

وتتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭.. ‬وتعزيز‭ ‬ابتكار‭ ‬الحاضنات‮»‬ ‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬وتدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الأستاذة‭ ‬هالة‭ ‬سليمان،‭ ‬فيما‭ ‬تدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأستاذة‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الاحتضان‮»‬ ‭ ‬بمشاركة‭ ‬محتضنين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

فيما‭ ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بجلسة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ ‮«‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تبنيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حاضنات‭ ‬الأعمال‮»
‬‭ ‬ويديرها‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬الموسوي،‭ ‬فيما‭ ‬تخصص‭ ‬الجلسة‭ ‬الخامسة‭ ‬للناطقين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ويديرها‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الحاضنات‭.. ‬الأسباب‭ ‬والحلول ‏‎‎ ‮»‬،‭ ‬وتكون‭ ‬الجلسة‭ ‬السادسة‭ ‬والختامية‭ ‬بعنوان‭: ‬ ‮«‬ركود‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬كورونا‭.. ‬الحلول‭ ‬والمحفزات‮»‬،‭ ‬ويديرها‭ ‬حسين‭ ‬حمد،‭ ‬ويختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفعاليات‭ ‬بإعلان‭ ‬التوصيات‭.‬

MENAFN30102023000055011008ID1107339720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث