انطلاق مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس غدا بحث دعم الحاضنات لوجستيا وماليا قبل ‏وبعد الاحتضان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬مشاركته‭ ‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬حاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الخليجي‭ ‬السادس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬وحضور‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬ومشاركة‭ ‬3‭ ‬وزراء‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬السفراء،‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين،‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬والتجار‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتمكين،‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات،‭ ‬خولة‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مراقبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الحاضنات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬لوجستيا‭ ‬وماليا‭ ‬قبل‭ ‬ ‏ وبعد‭ ‬فترة‭ ‬الاحتضان‭.. ‬العقبات‭ ‬والحلول‮»‬‭ ‬ويدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬ ‏ جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

و ‏ يقام‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬مستقبل‭ ‬حاضنات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.. ‬ ‏ الاستدامة،‭ ‬التطوير،‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‮»‬‭.. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬الفعاليات‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬وصاحب‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬ ‏ مدار‭ ‬ ‏ يومين‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬مستمرة‭.‬ ‏ ‭. ‬ويحظى‭ ‬المؤتمر‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كراعي‭ ‬ماسي،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬كراعيين‭ ‬ذهبيين،‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬كراعي‭ ‬فضي‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أهداف‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الإحتضان،‭ ‬مناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬الأفكار‭ ‬الابتكارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجال‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬عرض‭ ‬نماذج‭ ‬ناجحة‭ ‬للمنتفعين‭ ‬من‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وعرض‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬عمل‭ ‬الحاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

وتتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭.. ‬وتعزيز‭ ‬ابتكار‭ ‬الحاضنات‮»‬ ‏ ‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.. ‬وتدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الأستاذة‭ ‬هالة‭ ‬سليمان،‭ ‬فيما‭ ‬تدير‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬الأستاذة‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الاحتضان‮»‬ ‏ ‭ ‬بمشاركة‭ ‬محتضنين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

فيما‭ ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بجلسة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ ‏ ‮«‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تبنيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حاضنات‭ ‬الأعمال‮»

‬‭ ‬ويديرها‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬الموسوي،‭ ‬فيما‭ ‬تخصص‭ ‬الجلسة‭ ‬الخامسة‭ ‬للناطقين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ويديرها‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬السيولة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬الحاضنات‭.. ‬الأسباب‭ ‬والحلول ‏‎‎ ‮»‬،‭ ‬وتكون‭ ‬الجلسة‭ ‬السادسة‭ ‬والختامية‭ ‬بعنوان‭: ‬ ‏ ‮«‬ركود‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬كورونا‭.. ‬الحلول‭ ‬والمحفزات‮»‬،‭ ‬ويديرها‭ ‬حسين‭ ‬حمد،‭ ‬ويختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفعاليات‭ ‬بإعلان‭ ‬التوصيات‭.‬