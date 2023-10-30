الحكومة الإلكترونية تبحث فرص التعاون مع صندوق النقد الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقى‭ ‬محمد‭ ‬القائد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ ‬ SDMX ‭ ‬بيرت‭ ‬كروس،‭ ‬مدير‭ ‬الإحصاءات‭ ‬وكبير‭ ‬الإحصائيين‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والمواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإحصاء‭. ‬

واستعرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإحصائية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الربط‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الربط‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬إحصاءات‭ ‬دقيقة‭ ‬وشاملة‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستناد‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬الهيئة‭ ‬عليها‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كإنشاء‭ ‬سجلات‭ ‬السكان‭ ‬والعناوين‭ ‬والمنشآت‭ ‬وجاهزية‭ ‬البنية‭ ‬التقنية،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬ربط‭ ‬البيانات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وجاهزية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬والبيانات‭.‬

وبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬وأوجه‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬سيشهدها‭ ‬نظام‭ ‬الحسابات‭ ‬القومية،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬استعداد‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الصندوق‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعدادها‭ ‬للاطلاع‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والأدوات‭ ‬التقنية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطويع‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬الإحصائي‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادلها‭ ‬وإدارتها‭ ‬وحوكمتها‭ ‬وتحليلها‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المنتجة‭ ‬والمستخدمة‭ ‬للبيانات،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭

‬القائد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الصندوق‭.‬