الحكومة الإلكترونية تبحث فرص التعاون مع صندوق النقد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على هامش المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX بيرت كروس، مدير الإحصاءات وكبير الإحصائيين في صندوق النقد الدولي، وذلك لبحث مجالات التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الإحصاء.
واستعرض الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية خلال اللقاء أبرز التطورات التي طرأت على الأنظمة الإحصائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مملكة البحرين، والتي ساهمت في تحقيق الربط والتكامل بين كل العمليات الحكومية والاستفادة من هذا الربط في توفير إحصاءات دقيقة وشاملة وذلك بالاستناد على السجلات الإدارية.
وأشار إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي عملت الهيئة عليها طوال السنوات الماضية، كإنشاء سجلات السكان والعناوين والمنشآت وجاهزية البنية التقنية، والتي عززت من عمليات ربط البيانات فضلا عن تنفيذ التعداد السكاني المبني على السجلات الإدارية، وجاهزية الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، والتي نجحت في الربط بين الخدمات والبيانات.
وبحث أوجه التعاون مع صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات وأوجه التطوير التي سيشهدها نظام الحسابات القومية، وفي هذا الجانب أكد الرئيس التنفيذي استعداد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للاطلاع من كثب على الجهود الدولية التي يبذلها الصندوق لتطوير هذا النظام، إلى جانب استعدادها للاطلاع والاستفادة من الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الدول من أجل تقديم الدعم الفني في مجال تطوير الأنظمة والأدوات التقنية اللازمة لتطويع الكم الهائل من البيانات المتاحة للاستخدام الإحصائي والتي تسهم في تعزيز تبادلها وإدارتها وحوكمتها وتحليلها بين الأطراف المنتجة والمستخدمة للبيانات، كما رحب
القائد بالجهود التي يبذلها الصندوق.
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