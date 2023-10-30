بنك ((إلى)) يعلن الفائز بجائزة الكنز لشهر أغسطس بقيمة 50 ألف دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬فوز‭ ‬صادق‭ ‬القلاف‭ ‬بجائزة‭ ‬الكنز‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي،‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬باختيار‭ ‬الفائز‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬الآلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬وبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭. ‬

وأكد‭ ‬صادق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬41‭ ‬عامًا‭ ‬أنه‭ ‬يستغل‭ ‬جميع‭ ‬منتجات‭ ‬وميزات‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وقد‭ ‬انتابته‭ ‬مشاعر‭ ‬الغبطة‭ ‬وغمرته‭ ‬البهجة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬النقدية،‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجميع‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقديمهم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬لعملائهم‭. ‬لقد‭ ‬احتفظت‭ ‬بمدخراتي‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وأحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬بسحبها‭!‬‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬مازال‭ ‬يمضي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تشييد‭ ‬منزل‭ ‬جديد‭ ‬لعائلته،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬خير‭ ‬عونٍ‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بلا‭ ‬شك‭. ‬إنني‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المعجبين‭ ‬بتطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬أستمتع‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بريميم‭ ‬وجميع‭ ‬مميزاتها‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أسعار‭ ‬صرف‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الممتازة‭ ‬وإمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقة‭ ‬أثناء‭ ‬السفر‮»‬‭. ‬

لمعرفة‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للإيداع‭ ‬وتواريخ‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التالي‭: ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ ilabank ‭.‬ com ‭/‬ AlKanz ‭. ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬لإيداع‭ ‬مدخراتكم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬هو‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬