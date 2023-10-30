بنك ((إلى)) يعلن الفائز بجائزة الكنز لشهر أغسطس بقيمة 50 ألف دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك «إلى» فوز صادق القلاف بجائزة الكنز لشهر أغسطس البالغة قيمتها 50 , 000 دولار أمريكي. وقد قام البنك الرقمي، المتوافر حصريًا على الهواتف الذكية، والمدعوم من قبل بنك ABC ، باختيار الفائز بعد إجراء السحب الآلي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة وبنك ABC وبنك «إلى» ومؤسسة إرنست ويونغ.
وأكد صادق البالغ من العمر 41 عامًا أنه يستغل جميع منتجات وميزات تطبيق بنك «إلى» بأفضل طريقة ممكنة، وقد انتابته مشاعر الغبطة وغمرته البهجة بعد فوزه بهذه الجائزة النقدية، وقد صرح قائلًا: «أود أن أتقدم بالشكر لجميع موظفي البنك على تقديمهم خدمات مميزة لعملائهم. لقد احتفظت بمدخراتي في حساب الكنز فترة طويلة، وأحمد الله على أنني لم أقم بسحبها!». وأكد أن هذا الفوز جاء في الوقت المناسب حيث إنه مازال يمضي في مرحلة تشييد منزل جديد لعائلته، وقال: «ستكون هذه الجائزة خير عونٍ لي في هذه الفترة بلا شك. إنني من أشد المعجبين بتطبيق بنك «إلى» حيث إنني أستمتع باستخدام بطاقة «إلى» بريميم وجميع مميزاتها وخصوصًا أسعار صرف العملات الأجنبية الممتازة وإمكانية استخدام البطاقة أثناء السفر».
لمعرفة آخر موعد للإيداع وتواريخ السحب على الجوائز الشهرية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https :// www . ilabank . com / AlKanz . آخر موعد لإيداع مدخراتكم في حساب الكنز والدخول في السحب على جائزة شهر أكتوبر 2023 التي تبلغ 50 , 000 دولار أمريكي هو 31 أكتوبر 2023.
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