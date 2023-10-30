Tuesday, 31 October 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 شركة تقدم فرص توظيف للمسجلين لدى وزارة العمل في ((معرض المهن)) ببوليتكنك البحرين

10/30/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬المهن‮»‬‭ ‬لخريجي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬متنوعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭.
‬وأتاح‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬للخريجين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وتقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المعروضة‭ ‬وعمل‭ ‬المقابلات‭ ‬الوظيفية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.

حول‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬المهن‮»‬‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬عبدالرضا‭ ‬دسمال‭: ‬‮«‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬برامج‭ ‬تحويلية‭ ‬متنوعة‭ ‬مصممة‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والتي‭ ‬تزود‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬وظيفية‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتطوير‭
 iOS ،‭ ‬وتصميم‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وأنظمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬عبدالرضا‭ ‬دسمال‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشابهة،‭ ‬تسعى‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬الحالية‭ ‬الموجودة‭ ‬بين‭ ‬مهارات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬ذاته‭ ‬هدف‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬شاملا‭ ‬للمنتسبين‭ ‬إليها‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مهن‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬للانتقال‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬التحاقهم‭ ‬بالبرامج‭ ‬التحويلية‮»‬‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬هي‭ ‬برامج‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬مؤهلات‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬أو‭ ‬صناعات‭ ‬جديدة‭. ‬وتوفر‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬لمساعدة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭.‬

MENAFN30102023000055011008ID1107339717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث