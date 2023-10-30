40 شركة تقدم فرص توظيف للمسجلين لدى وزارة العمل في ((معرض المهن)) ببوليتكنك البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬المهن‮»‬‭ ‬لخريجي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شركة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬متنوعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬خريج‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬البوليتكنك‭.

‬وأتاح‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬للخريجين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وتقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المعروضة‭ ‬وعمل‭ ‬المقابلات‭ ‬الوظيفية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.

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حول‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬المهن‮»‬‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬عبدالرضا‭ ‬دسمال‭: ‬‮«‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬برامج‭ ‬تحويلية‭ ‬متنوعة‭ ‬مصممة‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬والتي‭ ‬تزود‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬وظيفية‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتطوير‭

‬ iOS ،‭ ‬وتصميم‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم،‭ ‬وأنظمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬عبدالرضا‭ ‬دسمال‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشابهة،‭ ‬تسعى‭ ‬البوليتكنك‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬الحالية‭ ‬الموجودة‭ ‬بين‭ ‬مهارات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬ذاته‭ ‬هدف‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬شاملا‭ ‬للمنتسبين‭ ‬إليها‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مهن‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬للانتقال‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬التحاقهم‭ ‬بالبرامج‭ ‬التحويلية‮»‬‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬التحويلية‭ ‬هي‭ ‬برامج‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬مؤهلات‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬أو‭ ‬صناعات‭ ‬جديدة‭. ‬وتوفر‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬لمساعدة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭.‬