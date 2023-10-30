40 شركة تقدم فرص توظيف للمسجلين لدى وزارة العمل في ((معرض المهن)) ببوليتكنك البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتنظيم «معرض المهن» لخريجي العديد من البرامج التحويلية التي تقدمها البوليتكنك، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 في حرم الكلية في مدينة عيسى.
وتم تنظيم المعرض من قبل إدارة التعليم المستمر بالتعاون مع مركز الإرشاد والتطوير الوظيفي، وقد شهد مشاركة واسعة من أكثر من 40 شركة ومؤسسة تابعة للقطاعين العام والخاص، حيث وفرت هذه الشركات فرص عمل متنوعة لأكثر من 200 خريج من خريجي البرامج التحويلية بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدمها إدارة التعليم المستمر في البوليتكنك.
وأتاح المعرض فرصة للخريجين للتفاعل مع مختلف أصحاب الأعمال وتقديم طلباتهم لشغل الوظائف المعروضة وعمل المقابلات الوظيفية بشكل مباشر.
حول أهمية تنظيم «معرض المهن» قال مدير إدارة التعليم المستمر عبدالرضا دسمال: «يستهدف هذا المعرض مجموعة متنوعة من الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل الذين اجتازوا برامج تحويلية متنوعة مصممة بحسب احتياجات قطاع الصناعة والتي تزود المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتحول إلى مجالات وظيفية متنوعة مثل إدارة الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وتطوير
iOS ، وتصميم تجربة المستخدم، وأنظمة تقنية المعلومات».
وأضاف عبدالرضا دسمال: «من خلال هذا المعرض والمبادرات المشابهة، تسعى البوليتكنك إلى المساهمة في سد الفجوة الحالية الموجودة بين مهارات الباحثين عن عمل ومتطلبات المهن التي يرغبون في الالتحاق بها، وهو ذاته هدف البرامج التحويلية التي تقدم دعما شاملا للمنتسبين إليها ليتمكنوا من التحول إلى مهن جديدة لم يكن لديهم أي خبرة كافية للانتقال إليها قبل التحاقهم بالبرامج التحويلية».
جدير بالذكر أن البرامج التحويلية هي برامج تم تصميمها خصيصًا للباحثين عن عمل وذلك لمساعدة الطلبة الذين يحملون مؤهلات معينة على الانتقال إلى وظائف أو صناعات جديدة. وتوفر هذه البرامج التدريب والدعم اللازمين لمساعدة الباحثين عن عمل لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتحول إلى وظائف جديدة.
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