((البحرين لإدارة الموارد البشرية)) تنفذ سلساة من الورش المتخصصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استضافت «جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية» النسخة الثانية من ورشة العمل حول «القبعات الست للتفكير الإبداعي».
وتم تنظيم هذه الورشة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة التفكير الابداعي المعتمدة من قبل مؤسسة المفكر العالمي الدكتور إدوارد دي بونو.
قدم الورشة الدكتور سونيل غوبتا، المعتمد من مبتكر القبعات الست للتفكير الإبداعي العالمي الدكتور إدوارد دي بونو. وتتميز قبعات التفكير الست بتقديم منهجية فريدة تعزز من التفكير الإبداعي وتعمل على تحسين نمط التفكير لدى الأفراد. إذ تمثل كل قبعة نمطا معينًا للتفكير، حيث ترمز القبعة البيضاء إلى التفكير الحيادي خصوصا جمع المعلومات، والقبعة الحمراء إلى التفكير العاطفي، والقبعة السوداء إلى التفكير السلبي، والقبعة الصفراء إلى التفكير الإيجابي، والقبعة الخضراء إلى التفكير الإبداعي، والقبعة الزرقاء إلى التفكير الموجه.
وقال المدير التنفيذي للجمعية عمار الخباز: تسعى «جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية» من تقديم هذه السلسلة من الورش التدريبية المتخصصة وذات القيمة المضافة لتلبية احتياجات سوق العمل ومواصلة صقل مهارات الكوادر البشرية العاملة في مختلف المؤسسات وفي القطاعين العام والخاص، خصوصًا المنضمين الجدد في سوق العمل وأضاف الخباز قائلاً: لقد شهدت الورشة فاعليه متميزة بمشاركة 35 موظفًا يمثلون مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وامتدت على مدى يومين متتاليين وسنطلق الدفعة الثالثة لنفس الورشة في شهر يناير القادم حيث ستواصل الجمعية تقديم كل ما هو مطلوب ومناسب لسوق العمل.
وسوف تُعقد ورشة عمل أخرى بعنوان «مهارات تطبيق قانون العمل وأخلاقيات المهنة العملية» بتاريخ 27 - 28 نوفمبر بقاعة الفعاليات بالجمعية بالرفاع، يقدمها الدكتور أحمد البناء رئيس مجلس إدارة الجمعية.
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