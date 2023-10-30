((البحرين لإدارة الموارد البشرية)) تنفذ سلساة من الورش المتخصصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضافت‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬حول‭ ‬‮«‬القبعات‭ ‬الست‭ ‬للتفكير‭ ‬الإبداعي‮»‬‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التفكير‭ ‬الابداعي‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬المفكر‭ ‬العالمي‭ ‬الدكتور‭ ‬إدوارد‭ ‬دي‭ ‬بونو‭.‬

قدم‭ ‬الورشة‭ ‬الدكتور‭ ‬سونيل‭ ‬غوبتا،‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬مبتكر‭ ‬القبعات‭ ‬الست‭ ‬للتفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬العالمي‭ ‬الدكتور‭ ‬إدوارد‭ ‬دي‭ ‬بونو‭. ‬وتتميز‭ ‬قبعات‭ ‬التفكير‭ ‬الست‭ ‬بتقديم‭ ‬منهجية‭ ‬فريدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬نمط‭ ‬التفكير‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭. ‬إذ‭ ‬تمثل‭ ‬كل‭ ‬قبعة‭ ‬نمطا‭ ‬معينًا‭ ‬للتفكير،‭ ‬حيث‭ ‬ترمز‭ ‬القبعة‭ ‬البيضاء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬الحيادي‭ ‬خصوصا‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات،‭ ‬والقبعة‭ ‬الحمراء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬العاطفي،‭ ‬والقبعة‭ ‬السوداء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬السلبي،‭ ‬والقبعة‭ ‬الصفراء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬الإيجابي،‭ ‬والقبعة‭ ‬الخضراء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬والقبعة‭ ‬الزرقاء‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬الموجه‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬عمار‭ ‬الخباز‭: ‬تسعى‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومواصلة‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفي‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬خصوصًا‭ ‬المنضمين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وأضاف‭ ‬الخباز‭ ‬قائلاً‭: ‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬فاعليه‭ ‬متميزة‭ ‬بمشاركة‭ ‬35‭ ‬موظفًا‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وامتدت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭ ‬وسنطلق‭ ‬الدفعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لنفس‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬حيث‭ ‬ستواصل‭ ‬الجمعية‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬ومناسب‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

وسوف‭ ‬تُعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬أخرى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬العملية‮»‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ - ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬بقاعة‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالجمعية‭ ‬بالرفاع،‭ ‬يقدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬البناء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭.‬