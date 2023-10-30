البلديات تحاصر المخالفات الصحية الجسيمة

(MENAFN
- Al Watan) بدأت الأمانات تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في ما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.
ودعا المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، المحال والمنشآت التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
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