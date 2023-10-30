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البلديات تحاصر المخالفات الصحية الجسيمة

10/30/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت الأمانات تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في ما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.
ودعا المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، المحال والمنشآت التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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