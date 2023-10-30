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مخطط إستراتيجي لبرنامج التشجير

10/30/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al Watan) نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، ورشة عمل تحت عنوان ((استعراض المخطط الإستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير))، وذلك برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، حيث تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلًا، واعتماد الخطة والتوصيات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلانه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة.

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