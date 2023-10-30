مخطط إستراتيجي لبرنامج التشجير

(MENAFN
- Al Watan) نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، ورشة عمل تحت عنوان ((استعراض المخطط الإستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير))، وذلك برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، حيث تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلًا، واعتماد الخطة والتوصيات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلانه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة.
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