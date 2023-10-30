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نسخة طبق الأصل من مسجد قبة الصخرة في أفغانستان

10/30/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبرز قبة مذهبة فوق إحدى تلال العاصمة الأفغانية كابول بينما الشمس مائلة إلى المغيب، هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة. وقد دشنت تأييدا للفلسطينيين في خضم الحرب الدائرة في غزة.
ويتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.
ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة «طالبان» الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني في بيان قائلا «شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين»، والحرم القدسي.
ويحمل المسجد اسم الملا عمر مؤسس حركة طالبان، وتم تمويله من طرف المنظمة الخيرية التركية «إي دي دي إي إف».
وقال أحد العاملين في هذه المنظمة ويدعى محمد عريف فارمولي «نحن سعداء لأنه يشبه (قبة الصخرة)، إنه مكان مقدس عند المسلمين، ويجب أن يكون مثله في كل بلد مسلم».
وأتى عدة أشخاص لصلاة المغرب في المسجد، بينما كانت الشمس تميل ببطء خلف الجبال المحيطة بكابول، وهو يتسع لـ 350 مصليا.
ويقول أحد هؤلاء المصلين زهيد الله دنكشينار البالغ 30 عاما وهو يعمل سائقا «عندما أصلي هنا أشعر وكأن دعائي مستجاب».
ويؤكد ذكير خان (20 عاما) أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، ويضيف «الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها».

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