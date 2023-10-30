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قاضية فيدرالية تعيد فرض قيود على الكلام العلني في محاكمة ترامب

10/30/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعادت القاضية في المحاكمة الفيدرالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، فرض القيود على أي تعليق عام من أي طرف يطول المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود.
وأعلنت القاضية في هذه المحاكمة المقرر إجراؤها في 4 مارس المقبل في واشنطن تانيا شوتكان هذا الحظر في 16 الجاري، وهو يتعلق بالادعاء والدفاع على حد سواء، وعلقته في 20 من الشهر ذاته عقب الاستئناف الذي قدمه محامو دونالد ترامب وأمهلت الأطراف حتى 28 أكتوبر لتقديم حججهم.
وفي قرارها بإعادة هذه القيود، ذكرت تعليقا نشره ترامب على شبكته الخاصة «تروث سوشال» به في 24 الجاري بشأن آخر رئيس لموظفيه وهو مارك ميدوز، وأثار الرئيس السابق احتمال أن يشهد الأخير ضده مقابل عرض حصانة من المدعي الخاص جاك سميث، وهو سلوك جدير بـ «الضعفاء والجبناء» على حد قوله، واختتم «لا أعتقد أن مارك ميدوز هو واحد منهم، لكن من يدري؟».
وأكدت القاضية أن هذا النوع من الهجوم ضد شاهد محتمل سيكون بالتأكيد محظورا.
ورد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري على شبكته باتهام القاضية بأنها «تكرهه»، وأنها لن تضمن له محاكمة عادلة.
ورفضت القاضية شوتكان في سبتمبر الماضي طلبا من محامي الرئيس السابق بالتنحي، مؤكدة حيادها.

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