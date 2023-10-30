Tuesday, 31 October 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بالصواريخ

10/30/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت مصادر أمنية أن أربعة صواريخ كاتيوشا أطلقت أمس على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق.
وقال مسؤولان في الجيش إن الصواريخ ربما سقطت بعيدا عن القاعدة.
وقال مصدران أمنيان إن الصواريخ أطلقت من منطقة صحراوية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي القاعدة وان قوات الأمن بدأت البحث عن منفذي الهجوم.
وزادت الهجمات على القوات الأميركية منذ اندلاع الصراع في إسرائيل في 7 الجاري، وهددت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

MENAFN30102023000130011022ID1107339684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث