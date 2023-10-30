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تدريبات جوية بين واشنطن وسيئول تحاكي معارك على مدار الساعة

10/30/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية موسعة تشارك فيها 130 طائرة من البلدين لمحاكاة عمليات حربية على مدار الساعة.
وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية إن التدريبات السنوية ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل وتتضمن إصدارات مختلفة من المقاتلة «الشبح إف-35» من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وغير ذلك من الطائرات.
وتهدف التدريبات إلى الارتقاء بقدرات تنفيذ العمليات المشتركة بين الجيشين من خلال أداء مهام جوية كبرى مثل التدريبات بالذخيرة الحية جو-أرض والعمليات الجوية الدفاعية وغيرها من التدريبات على حالات الطوارئ.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان «سنحافظ على أفضل استعداد قتالي للرد الفوري على أي استفزاز من العدو ومعاقبته بقوة من خلال تدريب مكثف يحاكي وضعا فعليا».
وتأتي التدريبات في وقت تكثف فيه كوريا الشمالية تعاونها العسكري مع روسيا، وهو ما تدينه الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون باعتباره مسعى من بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية مقابل تقديم دعم بالأسلحة لموسكو.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة تدريبات «هوجوك» السنوية التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي بهدف تحسين الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والتي تضمنت اجراء تدريبات مشتركة بين قوات كورية جنوبية وأميركية شملت استخدام طائرات مسيرة وأجهزة استشعار بالليزر يمكن ارتداؤها في إطار جهود لتحديث قدرات جيشي البلدين.
وشمل التدريب تكوين فريق يضم أكثر من 120 جنديا من الجانبين لقتال فريق آخر مدرب في نموذج لمدينة تشبه عاصمة كوريا الشمالية في مركز التدريب القتالي بمدينة إنجي غرب البلاد.
واستخدم في التدريب أيضا العديد من أنظمة الأسلحة عالية التقنية بهدف تعزيز القدرات القتالية واستخدمت القوات معدات يمكن ارتداؤها مزودة بأنظمة ليزر لمحاكاة المعارك الفعلية.
وحلقت عدة طائرات مسيرة لأغراض الاستطلاع وكان بعضها يطلق النار من بندقية هجومية، في حين استخدمت كوريا الجنوبية مركبة مسيرة متعددة الأغراض لنقل الجرحى.

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