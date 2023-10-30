Tuesday, 31 October 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تنفي ضلوعها في اضطرابات مطار داغستان

10/30/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت أوكرانيا أنها ليس لها علاقة بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، رافضة اتهامات لموسكو متعلقة بهذه المسألة ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني لوكالة رويترز في بيان أمس «بالطبع لا علاقة لأوكرانيا بأحدث موجة واسعة النطاق من مشاعر رهاب الأجانب على أراضي روسيا الاتحادية».
جاء ذلك ردا على تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن اقتحام مطار محج قلعة في داغستان أمس الأول من قبل حشد مناهض لإسرائيل كان نتيجة «استفزاز مدبر من خارج روسيا لعبت فيه أوكرانيا دورا مباشرا ورئيسيا».
وقال المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن «الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي». واقتحم المحتجون محطة الركاب في المطار بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية.
من جهته، قال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف من دون تقديم أدلة، إن هذه الاضطرابات نظمت انطلاقا من أوكرانيا.
وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، أن «مدبري هذا التحرك بطبيعة الحال هم أعداؤنا الذين نظموا هذه التحركات من أراضي أوكرانيا».
وذكرت وزارة الداخلية الروسية في بيان، أنه تم «تحديد هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف ستون منهم»، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.
على صعيد الحرب في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثمانية صواريخ كروز من طراز (ستورم شادو) أطلقتها أوكرانيا على أهداف في شبه جزيرة القرم.
في المقابل، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا إن شخصين على الأقل أصيبا وتعرضت بنايات لأضرار في هجوم صاروخي روسي على ساحة لإصلاح وبناء السفن.
وأضاف على تطبيق تليغرام «تسبب الهجوم في حريق أخمده سريعا رجال الإنقاذ. ولحقت أضرار بالمبنى الإداري والمعدات».

MENAFN30102023000130011022ID1107339682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث