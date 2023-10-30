إقالة مساعد وزاري بريطاني طالب بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقيل المساعد الوزاري البريطاني بول بريستو بعد أن حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وقال بريستو تعليقا على القرار: ينبغي ألا يعاني الفلسطينيون من عقاب جماعي بسبب حماس، مضيفا انه من الصعب فهم كيف ستؤدي إستراتيجية قصف غزة إلى تحرير الرهائن.
وتابع: ان وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن ينقذ الأرواح.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: طُلب من بريستو ترك منصبه بعد تعليقات لا تتوافق مع مبادئ المسؤولية
الجماعية.
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