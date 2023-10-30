إقالة مساعد وزاري بريطاني طالب بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) أقيل المساعد الوزاري البريطاني بول بريستو بعد أن حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.وقال بريستو تعليقا على القرار: ينبغي ألا يعاني الفلسطينيون من عقاب جماعي بسبب حماس، مضيفا انه من الصعب فهم كيف ستؤدي إستراتيجية قصف غزة إلى تحرير الرهائن.

وتابع: ان وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن ينقذ الأرواح.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: طُلب من بريستو ترك منصبه بعد تعليقات لا تتوافق مع مبادئ المسؤوليةالجماعية.