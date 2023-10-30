حماس تتمسك بصفقة تبادل للأسرى للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم: «نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة».
واضاف، في حديث لقناة «الجزيرة» القطرية، ان حكومة نتنياهو تتصور أن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى.
وأبدى قاسم استعداد حركة حماس «للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال».
وقال ان الاحتلال يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، مؤكدا أن الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات.
وأضاف: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه.
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