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حماس تتمسك بصفقة تبادل للأسرى للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم: «نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة».
واضاف، في حديث لقناة «الجزيرة» القطرية، ان حكومة نتنياهو تتصور أن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى.
وأبدى قاسم استعداد حركة حماس «للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال».
وقال ان الاحتلال يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، مؤكدا أن الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات.
وأضاف: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه.

MENAFN30102023000130011022ID1107339680

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