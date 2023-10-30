بوتين مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأحداث المرعبة في غزة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
وأضاف بوتين:«مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره».
وتابع: «إن الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى».
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