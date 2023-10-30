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بوتين مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأحداث المرعبة في غزة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
وأضاف بوتين:«مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره».
وتابع: «إن الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى».

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