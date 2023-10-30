الجامعة العربية تتلقى طلبا لعقد قمة عربية طارئة بالرياض 11 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تلقت طلبا رسميا من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية 32 في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
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