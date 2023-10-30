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الجامعة العربية تتلقى طلبا لعقد قمة عربية طارئة بالرياض 11 نوفمبر

10/30/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تلقت طلبا رسميا من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية 32 في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

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